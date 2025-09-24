#АЭС в Казахстане
Политика

Президент Токаев с трибуны ООН четко обозначил потенциал и позицию Казахстана – госсоветник

президент РК Касым-Жомарт Токаев, ООН, выступление, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 10:33 Фото: akorda.kz
Государственный советник Казахстана Ерлан Карин заявил, что на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил со знаковой речью, в которой представил свое видение глобальной повестки, сообщает Zakon.kz.

Как отметил госсоветник РК, президент емко обрисовал глубинные тенденции текущего мирового развития.

"Это кризис доверия, эрозия международного права, милитаризация, изменение климата, риски технологического разрыва. Так или иначе об этом сейчас говорят разные политики и эксперты, но глава государства выделяет эти тенденции не как отдельные проблемы, а как единый комплекс фундаментальных вызовов, требующих от мирового сообщества адекватных системных ответов", – написал Ерлан Карин в Telegram-канале 24 сентября 2025 года.

Также он отметил, что глава государства представил анонсированный в Послании масштабный план реформы ООН. Основной акцент был сделан на Совете Безопасности.

"В частности, его расширении за счет крупных государств Азии, Африки и Латинской Америки на основе ротации, а также усилении роли средних держав. Были также подняты актуальные темы обновления Устава ООН, восстановления усилий по ядерному разоружению, создания механизмов по обеспечению биологической безопасности".Ерлан Карин

По его словам, сквозной линией через выступление проходила идея формирования нового глобального консенсуса, новой архитектуры миропорядка на основе доверия и открытости, ответственности и справедливости, баланса и сотрудничества, незыблемости права и общей солидарности.

"Важно, что президент с трибуны ООН четко обозначил потенциал и позицию Казахстана как сильного и ответственного субъекта международных отношений, как страны-моста в дипломатии, транзите, энергетике, технологиях", – подчеркнул Ерлан Карин.

С полным текстом выступления Касым-Жомарта Токаева на общих дебатах 80-й сессии Генассамблеи ООН можете ознакомиться здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
