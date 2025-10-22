Визит Токаева в РФ и товарооборот: что обсудили Кошербаев и Лавров в Москве

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова 22 октября 2025 года совершил официальный визит в РФ, сообщает Zakon.kz.

Подробностями поделились в пресс-службе МИД РК:

"В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов казахско-российского стратегического партнерства и союзничества, основанного на многолетних традициях дружбы, взаимного уважения и взаимопонимания, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня".

Фото: пресс-служба МИД РК

Особое внимание было уделено подготовке к предстоящему 12 ноября текущего года государственному визиту президента РК Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию.

"Доверительные контакты между нашими президентами играют ключевую роль в развитии двусторонних связей. Регулярный диалог на высшем уровне задает динамику всему комплексу сотрудничества и обеспечивает последовательное продвижение совместных инициатив" – отметил Ермек Кошербаев.

В свою очередь Сергей Лавров подтвердил поступательность политического диалога, основанного на принципах стратегического партнерства и добрососедства, а также подчеркнул особые отношения лидеров двух стран, которые придают необходимую динамику всему комплексу казахско-российского сотрудничества.

Фото: пресс-служба МИД РК

Стороны подробно рассмотрели вопросы укрепления межрегиональных и приграничных связей, расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, реализации совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства.

Отмечено, что данные направления способствуют формированию устойчивых производственных связей и укреплению продовольственной и энергетической стабильности.

Фото: пресс-служба МИД РК

"Россия остается для Казахстана ведущим торговым и инвестиционным партнером. По итогам 2024 года объем взаимного товарооборота превысил 28 млрд долларов, что стало новым рекордным показателем. Поставлена амбициозная задача – довести уровень двусторонней торговли до 30 млрд долларов. В прошлом году Россия стала крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику с объемом инвестиций 4 млрд долларов", – заявил глава МИД РК.

В данном контексте собеседники подчеркнули важную роль в развитии двустороннего взаимодействия межправительственной комиссии по сотрудничеству, отраслевых подкомиссий и форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Фото: пресс-служба МИД РК

Отдельной темой переговоров стало дальнейшее развитие культурно-гуманитарных связей, которые традиционно занимают особое место в казахско-российских отношениях. Проведение Дней культуры Казахстана и казахстанских регионов в России, а также российских регионов в Казахстане, наряду с открытием "Аллеи вечной дружбы Казахстана и России" и филиалов МГИМО в Астане и Казахского национального университета им. аль-Фараби в Омске наглядно отражают стремление к укреплению добрососедства между народами.

Также обсуждены подходы к дальнейшему совершенствованию механизмов многостороннего взаимодействия и укреплению архитектуры региональной безопасности, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.

Фото: пресс-служба МИД РК

Министры выразили уверенность, что достигнутые договоренности и итоги переговоров будут способствовать дальнейшему укреплению доверительного диалога и практического сотрудничества между Казахстаном и Россией, подчеркнув символичность состоявшейся встречи в день 33-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

"В заключение стороны подтвердили намерение продолжать курс на развитие всестороннего стратегического партнерства, направленного на обеспечение мира, устойчивости и процветания в Евразийском регионе". Пресс-служба МИД РК

Фото: пресс-служба МИД РК

Ранее мы писали, что Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в Россию. Отмечалось, что программа официального визита главы МИД РК в РФ началась с церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Москве.