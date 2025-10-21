Президент лично проводил главу Азербайджана в аэропорту Астаны – фото

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 октября проводил президента Азербайджана Ильхама Алиева в столичном аэропорту, сообщает Zakon.kz.

Главы государств обменялись дружеским рукопожатием в аэропорту столицы. Церемония проводов прошла с почетным караулом и официальными почестями.

Фото: akorda.kz

Во время визита Ильхам Алиев принял участие в казахстанско-азербайджанском бизнес-форуме и провел переговоры с Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которых стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, туризма и цифровизации.

Фото: akorda.kz

