#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.56
625.65
6.62
Политика

Президент лично проводил главу Азербайджана в аэропорту Астаны – фото

Токаев, Алиев, аэропорт , фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 20:52 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 октября проводил президента Азербайджана Ильхама Алиева в столичном аэропорту, сообщает Zakon.kz.

Главы государств обменялись дружеским рукопожатием в аэропорту столицы. Церемония проводов прошла с почетным караулом и официальными почестями.

Фото: akorda.kz

Во время визита Ильхам Алиев принял участие в казахстанско-азербайджанском бизнес-форуме и провел переговоры с Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которых стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, туризма и цифровизации.

Фото: akorda.kz

Ранее мы писали, что в Акорде состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана, прибывшего в Казахстан с государственным визитом. Также сообщалось, что 15 документов о сотрудничестве подписали Казахстан и Азербайджан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Токаев встретился с президентом Азербайджана в Акорде
15:22, 10 апреля 2023
Токаев встретился с президентом Азербайджана в Акорде
Токаев лично проводил Путина в аэропорту Астаны
20:58, 28 ноября 2024
Токаев лично проводил Путина в аэропорту Астаны
Президенты Казахстана и Азербайджана подписали Совместное заявление
17:46, 10 апреля 2023
Президенты Казахстана и Азербайджана подписали Совместное заявление
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: