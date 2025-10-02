Касым-Жомарт Токаев выступит на технологическом форуме в Астане

В Астане 2 октября 2025 года стартовал международный технологический форум Digital Bridge 2025, на котором присутствуют основатель Тelegram Павел Дуров, президент Венгрии Тамаш Шуйок, эксперт Google Питер Норвиг, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, на пленарном заседании форума выступит глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"В мероприятии в качестве почетного гостя участвует президент Венгрии Тамаш Шуйок, находящийся с официальным визитом в Казахстане", – отметили также в сообщении.

Среди спикеров – основатель и СEO Telegram Павел Дуров, генеральный директор Sinovation Ventures и 01ai Ли Кай Фу, научный сотрудник Стэнфордского университета, эксперт Google Питер Норвиг, генеральный директор G42 International Мансур Ибрагим Аль Мансури, профессор Стэнфордского университета Илья Стербулаев и другие представители hi-tech-индустрии.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок прилетел в Астану 1 октября по приглашению Токаева. Программа визита предусматривает проведение переговоров президентов, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Венгрии.