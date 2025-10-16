#АЭС в Казахстане
События

Новый советник президента Алексей Цой прокомментировал свое назначение

советник президента Алексей Цой, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 09:22 Фото: Instagram/alexey_tsoy
Ставший советником президента Алексей Цой высказался о своем назначении, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram он напомнил, что получил пост советника президента Казахстана по социальным вопросам.

"Для меня большая честь получить возможность служить своей стране и внести вклад в разработку и реализацию политики, направленной на повышение благополучия всех казахстанцев. Особые слова благодарности хочу выразить моим коллегам из системы Медицинского центра Управления делами президента РК за годы продуктивной и слаженной работы во благо развития здравоохранения и образования страны. Накопленный опыт и ваша поддержка стали бесценным фундаментом для старта этой новой важной миссии. Впереди – масштабные задачи. Намерен активно взаимодействовать с экспертами, гражданским обществом и коллегами для решения ключевых социальных вызовов и построения еще более сильного и процветающего Казахстана", – написал он.

О новом назначении Алексея Цоя стало известно 14 октября 2025 года. С 2022 года он был руководителем Медицинского центра Управления делами президента.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: