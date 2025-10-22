#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Политика

Важную дату отмечают Казахстан и Россия

Флаги России и Казахстана, флаги РФ и РК, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 14:51 Фото: unsplash
Сегодня, 22 октября 2025 года, исполняется 33 года с момента установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном, сообщает Zakon.kz.

О том, на какой стадии сегодня отношения двух стран, порассуждали в Посольстве РФ в РК.

"За это время в атмосфере стратегического партнерства и союзничества, основанного на многовековой дружбе, взаимном уважении и совпадении интересов наших народов, двумя странами проведена колоссальная работа по созданию прочной, многоуровневой системы плодотворного взаимодействия, охватывающей все направления – от экономики и безопасности до культуры и гуманитарных связей", – сказано в сообщении посольства.

Там считают символичным, что именно сегодня, 22 октября, в Москве проходит встреча министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева и главы МИД России Сергея Лаврова.

"Первый зарубежный официальный визит казахстанского министра в его новой должности подчеркивает особый уровень российско-казахстанских отношений, а также демонстрирует союзнический характер внешнеполитического курса наших государств. Поздравляем казахстанских друзей и выражаем уверенность, что стратегическое партнерство между Россией и Казахстаном и впредь будет успешно укрепляться, отвечая на вызовы времени и способствуя процветанию наших народов", – заключили в посольстве.

Не осталось в стороне от этой даты и Министерство иностранных дел (МИД) России.

"Народы наших стран связывают близкие культурные, духовные и нравственные ценности, многовековая история жизни в едином государстве, совместные достижения и победы. Отношения России и Казахстана носят характер стратегического партнерства и союзничества, опираются на многолетние исторические узы дружбы и основываются на взаимном доверии и уважении интересов друг друга. Лидеры наших стран, у которых за годы совместной работы сложились тесные и добрые личные отношения, регулярно проводят встречи, "сверяя часы" как по актуальной двусторонней тематике, так и по вопросам региональной и глобальной повестки дня. В постоянном контакте находятся главы внешнеполитических ведомств", – отметили в МИД РФ.

Там напомнили, что в октябре 2024 года состоялся государственный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Астану, во время которого был оформлен весомый пакет документов, дополнивших архитектуру многопланового двустороннего взаимодействия.

"Россия и Казахстан являются в известной степени инициаторами интеграционных процессов на постсоветском пространстве, стояли у истоков создания Евразийского экономического союза, плодотворно взаимодействуют в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС. Астана поддерживает российскую инициативу о построении архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Наши страны находятся в авангарде процессов формирования более справедливого многополярного миропорядка, выступают со схожих позиций в том, что касается ключевой роли международного права в межгосударственных отношениях и необходимости учета интересов всех стран в вопросах глобальной безопасности", – добавили в МИД РФ.

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин встречались 10 октября 2025 года в Душанбе. В ноябре 2025 года запланирован визит Токаева в Москву.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Шымкенте проходит продуктовая ярмарка Таджикистана
19:35, 26 августа 2023
В Шымкенте проходит продуктовая ярмарка Таджикистана
41-летняя Макпал Исабекова отмечает важное семейное событие
12:28, 21 февраля 2025
41-летняя Макпал Исабекова отмечает важное семейное событие
Абитуриентам Казахстана предоставили календарь с важными датами
09:39, 09 июня 2025
Абитуриентам Казахстана предоставили календарь с важными датами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: