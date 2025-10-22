Важную дату отмечают Казахстан и Россия

Сегодня, 22 октября 2025 года, исполняется 33 года с момента установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном, сообщает Zakon.kz.

О том, на какой стадии сегодня отношения двух стран, порассуждали в Посольстве РФ в РК.

"За это время в атмосфере стратегического партнерства и союзничества, основанного на многовековой дружбе, взаимном уважении и совпадении интересов наших народов, двумя странами проведена колоссальная работа по созданию прочной, многоуровневой системы плодотворного взаимодействия, охватывающей все направления – от экономики и безопасности до культуры и гуманитарных связей", – сказано в сообщении посольства.

Там считают символичным, что именно сегодня, 22 октября, в Москве проходит встреча министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева и главы МИД России Сергея Лаврова.

"Первый зарубежный официальный визит казахстанского министра в его новой должности подчеркивает особый уровень российско-казахстанских отношений, а также демонстрирует союзнический характер внешнеполитического курса наших государств. Поздравляем казахстанских друзей и выражаем уверенность, что стратегическое партнерство между Россией и Казахстаном и впредь будет успешно укрепляться, отвечая на вызовы времени и способствуя процветанию наших народов", – заключили в посольстве.

Не осталось в стороне от этой даты и Министерство иностранных дел (МИД) России.

"Народы наших стран связывают близкие культурные, духовные и нравственные ценности, многовековая история жизни в едином государстве, совместные достижения и победы. Отношения России и Казахстана носят характер стратегического партнерства и союзничества, опираются на многолетние исторические узы дружбы и основываются на взаимном доверии и уважении интересов друг друга. Лидеры наших стран, у которых за годы совместной работы сложились тесные и добрые личные отношения, регулярно проводят встречи, "сверяя часы" как по актуальной двусторонней тематике, так и по вопросам региональной и глобальной повестки дня. В постоянном контакте находятся главы внешнеполитических ведомств", – отметили в МИД РФ.

Там напомнили, что в октябре 2024 года состоялся государственный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Астану, во время которого был оформлен весомый пакет документов, дополнивших архитектуру многопланового двустороннего взаимодействия.

"Россия и Казахстан являются в известной степени инициаторами интеграционных процессов на постсоветском пространстве, стояли у истоков создания Евразийского экономического союза, плодотворно взаимодействуют в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС. Астана поддерживает российскую инициативу о построении архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Наши страны находятся в авангарде процессов формирования более справедливого многополярного миропорядка, выступают со схожих позиций в том, что касается ключевой роли международного права в межгосударственных отношениях и необходимости учета интересов всех стран в вопросах глобальной безопасности", – добавили в МИД РФ.

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин встречались 10 октября 2025 года в Душанбе. В ноябре 2025 года запланирован визит Токаева в Москву.