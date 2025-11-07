#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
526.79
606.34
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
526.79
606.34
6.51
Политика

Токаев поделился фотографиями с Трампом

президент США Дональд Трамп, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 16:07 Фото: Instagram/tokayev_online
Сегодня, 7 ноября 2025 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев после визита в Соединенные Штаты Америки сделал новую публикацию в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев опубликовал фотографии с президентом США Дональдом Трампом.

"Вашингтон, США", – подписаны снимки.

Казахстанцы восхитились совместными фото двух президентов, оставив многочисленные комментарии под публикацией Касым-Жомарта Токаева:

  • "Результат!"
  • "Наш президент лучший".
  • "США и Казахстан – это круто!"
  • "Желаем нашему президенту здоровья".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 16:07
Трамп заявил о присоединении Казахстана к "клубу силы"

Ранее стало известно, что Дональд Трамп не против посетить Казахстан. Позднее Акорда опубликовала ролик про визит Касым-Жомарта Токаева в США.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Токаев поздравил Трампа
09:26, 04 июля 2025
Токаев поздравил Трампа
Токаев поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом
23:02, 05 декабря 2024
Токаев поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом
Эксперт о поездке Токаева в Нью-Йорк: Деловые встречи глобального уровня
13:54, 21 сентября 2023
Эксперт о поездке Токаева в Нью-Йорк: Деловые встречи глобального уровня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: