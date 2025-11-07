Токаев поделился фотографиями с Трампом
Фото: Instagram/tokayev_online
Сегодня, 7 ноября 2025 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев после визита в Соединенные Штаты Америки сделал новую публикацию в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев опубликовал фотографии с президентом США Дональдом Трампом.
"Вашингтон, США", – подписаны снимки.
Казахстанцы восхитились совместными фото двух президентов, оставив многочисленные комментарии под публикацией Касым-Жомарта Токаева:
- "Результат!"
- "Наш президент лучший".
- "США и Казахстан – это круто!"
- "Желаем нашему президенту здоровья".
Трамп заявил о присоединении Казахстана к "клубу силы"
Ранее стало известно, что Дональд Трамп не против посетить Казахстан. Позднее Акорда опубликовала ролик про визит Касым-Жомарта Токаева в США.
