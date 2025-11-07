Токаев поделился фотографиями с Трампом

Фото: Instagram/tokayev_online

Сегодня, 7 ноября 2025 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев после визита в Соединенные Штаты Америки сделал новую публикацию в Instagram, сообщает Zakon.kz.

