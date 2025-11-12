Совместной работе нет конца и края – Токаев о казахстанско-российских отношениях

Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления с совместным заявлением для представителей СМИ рассказал, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и глобальной повестке, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 ноября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды. "Казахстан и Россия активно и успешно взаимодействуют на многосторонних площадках. Подтвердили готовность к дальнейшей тесной координации действий в рамках Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, Содружества независимых государств, Организации Договора о коллективной безопасности и других многосторонних структур". Касым-Жомарт Токаев Президент подчеркнул, что "сегодняшние переговоры подтвердили общий рабочий настрой на дальнейшее развитие нашего стратегического партнерства". "Потенциал казахстанско-российских отношений велик, совместной работе нет конца и края. В настоящее время практически не осталось сфер, в которых наши страны не осуществляли бы результативное сотрудничество. Между Казахстаном и Россией не существует нерешаемых вопросов, это наглядный пример высокой ответственности сторон и их искренней готовности к совместной работе". Касым-Жомарт Токаев Глава нашего государства еще раз выразил признательность Владимиру Путину "за содержательные переговоры и неизменно радушное, сердечное гостеприимство". "Уверен, что подлинное добрососедство будет и впредь вести нас вперед по пути стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений". Касым-Жомарт Токаев Ранее Касым-Жомарт Токаев, высказываясь о сотрудничестве Казахстана и России, заявил, что "это уникальное взаимодействие не отклоняется от своего курса".

