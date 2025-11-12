#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
525.28
607.85
6.47
Политика

Совместной работе нет конца и края – Токаев о казахстанско-российских отношениях

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, Путин и Токаев, Токаев и Путин, Россия и Казахстан, Казахстанско-российские отношения, РФ и РК, отношения России и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 18:57 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления с совместным заявлением для представителей СМИ рассказал, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и глобальной повестке, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 ноября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Казахстан и Россия активно и успешно взаимодействуют на многосторонних площадках. Подтвердили готовность к дальнейшей тесной координации действий в рамках Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, Содружества независимых государств, Организации Договора о коллективной безопасности и других многосторонних структур".Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что "сегодняшние переговоры подтвердили общий рабочий настрой на дальнейшее развитие нашего стратегического партнерства".

"Потенциал казахстанско-российских отношений велик, совместной работе нет конца и края. В настоящее время практически не осталось сфер, в которых наши страны не осуществляли бы результативное сотрудничество. Между Казахстаном и Россией не существует нерешаемых вопросов, это наглядный пример высокой ответственности сторон и их искренней готовности к совместной работе".Касым-Жомарт Токаев

Глава нашего государства еще раз выразил признательность Владимиру Путину "за содержательные переговоры и неизменно радушное, сердечное гостеприимство".

"Уверен, что подлинное добрососедство будет и впредь вести нас вперед по пути стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев, высказываясь о сотрудничестве Казахстана и России, заявил, что "это уникальное взаимодействие не отклоняется от своего курса".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Опубликован список документов, подписанных по итогам переговоров Токаева и Путина
19:49, Сегодня
Опубликован список документов, подписанных по итогам переговоров Токаева и Путина
Токаев Путину о военном мятеже ЧВК "Вагнер": Это внутреннее дело России
15:51, 24 июня 2023
Токаев Путину о военном мятеже ЧВК "Вагнер": Это внутреннее дело России
Токаев и Бердымухамедов выступили с совместным заявлением
18:32, 10 октября 2024
Токаев и Бердымухамедов выступили с совместным заявлением
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: