Токаев и главы государств региона наградили лауреатов премии "Наследие будущего"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев вместе с лидерами стран Центральной Азии и Азербайджана принял участие в церемонии вручения международной премии "Наследие будущего", сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

Учрежденная в 2025 году президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым премия присуждается деятелям культуры, внесшим значительный вклад в возрождение традиций, развитие искусства, а также популяризацию национального духовного наследия.

Лауреатом международной премии "Наследие будущего" от Казахстана стал Еркебулан Дайыров в номинации "Театр и кино".

Отметим, что в Ташкенте 15-16 ноября состоится седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. В повестку дня мероприятия включены вопросы дальнейшего укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии, а также реализации совместных проектов и инициатив в приоритетных сферах. Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики. По итогам Консультативной встречи предусматривается принятие солидного пакета многосторонних документов.

Токаев прилетел с рабочим визитом в Ташкент накануне, 14 ноября. Ранее сообщалось, что Казахстан и Узбекистан дали старт новым совместным проектам. После Токаеву вручили высшую государственную награду Узбекистана.