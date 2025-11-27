ОДКБ назначила нового генсекретаря и приняла декларацию по безопасности

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в расширенном составе с участием членов официальных делегаций, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, лидеры Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана рассмотрели актуальные вопросы обеспечения коллективной безопасности стран-участниц, подвели итоги реализации основных направлений работы ОДКБ в 2025 году, определили приоритеты деятельности на предстоящий период.

Фото: akorda.kz

Также известно, что участники саммита поблагодарили Имангали Тасмагамбетова, завершающего свою деятельность на посту генерального секретаря ОДКБ.

Во время заседания утверждено решение о назначении генеральным секретарем ОДКБ с 1 января 2026 года сроком на три года представителя Кыргызской Республики Таалатбека Масадыкова.

Кроме того, по итогам мероприятия принята Декларация Совета коллективной безопасности, подписан ряд документов, направленных на дальнейшее комплексное совершенствование системы коллективной безопасности в интересах всех государств-членов.

Немного ранее Токаев принял участие в заседании, проходившем в узком составе.