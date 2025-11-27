#АЭС в Казахстане
Политика

ОДКБ назначила нового генсекретаря и приняла декларацию по безопасности

саммит, Бишкек, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 13:07 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в расширенном составе с участием членов официальных делегаций, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, лидеры Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана рассмотрели актуальные вопросы обеспечения коллективной безопасности стран-участниц, подвели итоги реализации основных направлений работы ОДКБ в 2025 году, определили приоритеты деятельности на предстоящий период.

Фото: akorda.kz

Также известно, что участники саммита поблагодарили Имангали Тасмагамбетова, завершающего свою деятельность на посту генерального секретаря ОДКБ.

Во время заседания утверждено решение о назначении генеральным секретарем ОДКБ с 1 января 2026 года сроком на три года представителя Кыргызской Республики Таалатбека Масадыкова.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 13:07
Названо имя преемника Имангали Тасмагамбетова на посту генсека ОДКБ

Кроме того, по итогам мероприятия принята Декларация Совета коллективной безопасности, подписан ряд документов, направленных на дальнейшее комплексное совершенствование системы коллективной безопасности в интересах всех государств-членов.

Немного ранее Токаев принял участие в заседании, проходившем в узком составе.

12:25, Сегодня
17:48, 31 октября 2025
14:43, 23 ноября 2023
