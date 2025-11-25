#АЭС в Казахстане
Политика

Какие документы подписали Астана и Ашхабад по итогам переговоров президентов

президенты Казахстана и Туркменистана, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 14:29 Фото: akorda.kz
Сегодня, 25 ноября 2025 года, ряд межправительственных и межведомственных документов подписали Казахстан и Туркменистан, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов подписали Совместное заявление.

Фото: akorda.kz

Также в присутствии глав государств члены официальных делегаций обменялись следующими межправительственными и межведомственными документами:

  1. Соглашение о сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере между правительством Казахстана и правительством Туркменистана.
  2. Соглашение о сотрудничестве в области миграции между правительством Казахстана и правительством Туркменистана.
  3. Соглашение об информационном взаимодействии в сфере пенсионного обеспечения между Министерством труда и социальной защиты населения РК и Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана.
  4. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в правовой сфере между Министерством юстиции Казахстана и Министерством юстиции Туркменистана.
  5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства РК и Министерством сельского хозяйства Туркменистана по сотрудничеству в области ветеринарии.
  6. Меморандум о взаимопонимании между Национальным аграрным научно-образовательным центром Министерства сельского хозяйства Казахстана и Научно-исследовательским институтом зерновых культур Министерства сельского хозяйства Туркменистана.
  7. План совместных действий по дальнейшему расширению сотрудничества в сфере транспорта между Казахстаном и Туркменистаном на 2026-2027 годы.
  8. План основных мер по развитию сотрудничества между Министерством здравоохранения РК и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана на 2026-2027 годы.
  9. Меморандум между акиматом Мангистауской области РК и хякимликом Балканского велаята Туркменистана о взаимопонимании в области развития торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
  10. Меморандум о сотрудничестве в области науки между Национальной академией наук РК при президенте Казахстана и Академией наук Туркменистана.
  11. Соглашение о сотрудничестве в информационной сфере между РГП на ПХВ "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан" Управления делами президента Республики Казахстан и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии.

Немного ранее Токаев наградил президента Туркменистана орденом "Алтын Қыран". Также президенты Казахстана и Туркменистана обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
