Россия возглавит ОДКБ в 2026 году: какие приоритеты поставил Кремль

В Бишкеке (Кыргызстан) 27 ноября 2025 года состоялась сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. В пресс-службе организации рассказали ключевые моменты и решения мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов проинформировал членов СКБ об актуальных проблемах международной и региональной безопасности и основных итогах деятельности ОДКБ в межсессионный период.

"Генеральным секретарем представлен отчет о трехлетней деятельности организации. Члены Совета коллективной безопасности выразили искреннюю благодарность Имангали Тасмагамбетову за его значительный вклад в укрепление организации и плодотворную работу на посту генерального секретаря. Главы государств высоко оценили реализацию приоритетов председательства Кыргызской Республики в ОДКБ в истекшем периоде", – говорится в публикации.

Центральное место в повестке дня занимало рассмотрение пакета стратегических документов, формирующих архитектуру коллективной безопасности на ближайшую перспективу. Среди них:

антинаркотическая стратегия государств – членов ОДКБ на 2026-2030 годы;

план развития военного сотрудничества государств – членов ОДКБ на 2026-2030 годы.

Для укрепления аналитического потенциала организации Совет коллективной безопасности принял решение о создании в структуре Секретариата ОДКБ Информационно-аналитического управления.

"Новое подразделение призвано осуществлять комплексный мониторинг и прогнозирование ситуации в зоне ответственности ОДКБ", – сообщили в организации.

Одним из результатов сессии также стало принятие Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ. В документе отражены консолидированные позиции государств-членов по актуальным вопросам региональной и глобальной безопасности, а также определены пути дальнейшего укрепления и развития организации.

По решению Совета коллективной безопасности председательство в организации в 2026 году переходит к Российской Федерации.

Россия предложила девиз предстоящего председательства: "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель – общая ответственность".

"В рамках сессии были объявлены приоритеты предстоящего российского председательства в ОДКБ на 2026 год. Российская сторона выделила такие ключевые направления, как развитие информационно-аналитического направления деятельности организации, усиление противодействия терроризму и иным вызовам и угрозам, укрепление сил коллективной безопасности, а также противодействие незаконному обороту наркотиков, включая проведение антинаркотической операции "Канал", – говорится в информации.

Следующий саммит ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября 2026 года.

Как стало известно ранее, Совет коллективной безопасности назначил Таалатбека Масадыкова на должность генерального секретаря ОДКБ на трехлетний срок – с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.