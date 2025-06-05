Токаев созвонился с президентом Ирана

Глава государства 5 июня 2025 года провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Курбан айт.

"Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан с удовлетворением отметили динамичное развитие казахско-иранских отношений, основанных на узах дружбы и добрососедства. В ходе разговора были рассмотрены перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", – сказано в сообщении.

Собеседники также обсудили график предстоящих встреч.

4 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму новому президенту Республики Корея.