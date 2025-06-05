Токаев созвонился с президентом Ирана
Фото: akorda.kz
Глава государства 5 июня 2025 года провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Курбан айт.
"Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан с удовлетворением отметили динамичное развитие казахско-иранских отношений, основанных на узах дружбы и добрососедства. В ходе разговора были рассмотрены перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", – сказано в сообщении.
Собеседники также обсудили график предстоящих встреч.
4 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму новому президенту Республики Корея.
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