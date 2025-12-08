"Кайрат" – "Олимпиакос": как бесплатно и быстро добраться на матч в Астане

В Астане 9 декабря для болельщиков матча Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Олимпиакосом" будут организованы специальные автобусные маршруты, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба столичного акимата.

Согласно информации, в день игры к стадиону "Астана Арена" будут курсировать порядка 25 автобусов. Транспорт отправится с пяти точек города: парковок столичного цирка, мечети "Хазрет Султан", спорткомплекса "Казахстан", Центрального парка и "Бас Мешіт".

Движение автобусов начнется в 18:00, однако болельщикам рекомендуется прибыть к местам сбора к 17:30.

В акимате отметили, что движение транспорта по проспектам Кабанбай батыра и Туран ограничиваться не будет.

В период проведения матча столичная полиция усилит меры безопасности. Для охраны общественного порядка планируется задействовать около 2,8 тыс. сотрудников, включая патрульные подразделения, участковых инспекторов и кинологическую службу.

Полиция призвала болельщиков соблюдать порядок, выполнять указания стражей порядка и пользоваться организованным общественным транспортом для безопасного посещения матча.

Ранее сообщалось, что "Олимпиакос" прилетел в Астану на матч с "Кайратом".

27 ноября 2025 года матч "Кайрата" против "Копенгагена" в Лиге чемпионов УЕФА завершился обидным поражением со счетом 2:3 (0:1).

