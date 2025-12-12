Токаев: Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время форума в Ашхабаде заявил, что считает важным, чтобы крупные державы, проявив политическую волю, призвали государства – члены ООН приступить к масштабному диалогу, сообщает Zakon.kz.

Глава государства уточнил, что Казахстан поддерживает инициативу, высказанную главой Туркменистана относительно создания Университета ООН мира и нейтралитета. "Теперь уже ясно, что справедливый и устойчивый миропорядок станет реальностью только тогда, когда будут отвергнуты нарративы о неизбежной глобальной конфронтации и даже ядерной войны, а на смену милитаристской риторике придет лексика мира, доверия, сотрудничества. В этой связи Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту. После встречи президентов России и США в Анкоридже активно обсуждаются основные положения пакта о мире, что говорит о появлении возможности достижения долгожданного мира", – отметил Токаев. Далее Касым-Жомарт Токаев высказался в поддержку урегулирования конфликтов в других регионах: "Приветствуем подписание соглашения по ситуации и на Ближнем Востоке. Решение Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям продиктовано стремлением внести посильный вклад в стабилизацию ситуации в этом регионе. При этом Казахстан выступает за создание суверенного Палестинского государства как важнейшего фактора урегулирования этого поистине затяжного военно-политического кризиса. На наш взгляд, историческое значение имеет подписание Азербайджаном и Арменией Совместной декларации о мире, что открывает широкие перспективы разностороннего сотрудничества в данном регионе и за его пределами. Надеемся на скорейшее заключение полноформатного мирного договора, гарантирующего стабильность на Южном Кавказе". Материал по теме О снижении авторитета и эффективности ООН заявил Токаев Президент Казахстана также считает необходимым продолжить оказание помощи Афганистану. "Важной платформой для координации сотрудничества в данном направлении призван стать созданный в Алматы Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана. Активную роль в укреплении стабильности и безопасности играет Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, данный форум показал свою политическую востребованность. Благодарим наших друзей за поддержку деятельности этого форума, включая преобразование СВМДА в полноценный международный институт", – отметил он. Материал по теме Токаев возложил венок к Монументу Нейтралитета в Ашхабаде Токаев по прибытии в Ашхабад 11 декабря 2025 года поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и братский туркменский народ со знаменательной датой – 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.

