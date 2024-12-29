Крушение самолета в Актау: названы имена тех, кого наградил Токаев орденами и медалями

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении ряда казахстанцев, помогавших при спасении пострадавших в крушении самолета в Актау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, указом главы государства криминалист Департамента полиции Мангистауской области Айбек Алибаев награжден орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы, командир отделения пожарной части № 12 села Баскудык Мангистауской области Серікболат Оңғар – орденом "Айбын" III степени имени Рахимжана Кошкарбаева, заведующий центром ГКП "Мангистауская областная многопрофильная больница" Бакытжан Койбеков и заведующая медицинским пунктом международного аэропорта Актау Ирина Кочергина – орденом "Құрмет".

Фельдшер Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи Тимур Кисаев, врач Центра медицины катастроф по Мангистауской области Оспан Оразбеков, диспетчер Актауского филиала Казаэронавигации Ярослав Толстиков, мастер Мангистауской региональной электросетевой компании Нуралы Чопанов отмечены медалью "Ерлігі үшін", заместитель начальника службы международного аэропорта Актау Бекболат Джумагулов, специалист Центра судебных экспертиз по Мангистауской области Эльдар Уразалиев – медалью "Ерен еңбегі үшін".

51 человек удостоен Благодарности президента.

Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании Azal, потерпевшего крушение в Мангистауской области.

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа. Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек.

