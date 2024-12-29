#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
521.81
543.67
5.05
События

Крушение самолета в Актау: названы имена тех, кого наградил Токаев орденами и медалями

Токаев подписал указ о награждении казахстанцев, помогавших при спасении пострадавших в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 20:00 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении ряда казахстанцев, помогавших при спасении пострадавших в крушении самолета в Актау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, указом главы государства криминалист Департамента полиции Мангистауской области Айбек Алибаев награжден орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы, командир отделения пожарной части № 12 села Баскудык Мангистауской области Серікболат Оңғар – орденом "Айбын" III степени имени Рахимжана Кошкарбаева, заведующий центром ГКП "Мангистауская областная многопрофильная больница" Бакытжан Койбеков и заведующая медицинским пунктом международного аэропорта Актау Ирина Кочергина – орденом "Құрмет".

Фельдшер Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи Тимур Кисаев, врач Центра медицины катастроф по Мангистауской области Оспан Оразбеков, диспетчер Актауского филиала Казаэронавигации Ярослав Толстиков, мастер Мангистауской региональной электросетевой компании Нуралы Чопанов отмечены медалью "Ерлігі үшін", заместитель начальника службы международного аэропорта Актау Бекболат Джумагулов, специалист Центра судебных экспертиз по Мангистауской области Эльдар Уразалиев – медалью "Ерен еңбегі үшін".

51 человек удостоен Благодарности президента.

Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании Azal, потерпевшего крушение в Мангистауской области.

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа. Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Штормовое предупреждение объявили на 30 декабря в 15 областях Казахстана
События
19:30, Сегодня
Штормовое предупреждение объявили на 30 декабря в 15 областях Казахстана
Токаев наградил тех, кто помогал при спасении пассажиров упавшего в Актау самолета
События
19:06, Сегодня
Токаев наградил тех, кто помогал при спасении пассажиров упавшего в Актау самолета
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: