Токаев посетил крупнейший храм Токио

После встречи с императором Японии президент Касым-Жомарт Токаев посетил Мэйджи Джингу – крупнейший синтоистский храм Токио, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, комплекс, возведенный в 1920 году, имеет статус императорского святилища. На его территории расположен живописный парк, насчитывающий около 120 тысяч деревьев и кустов.

Храм посвящен императору Мэйджи, чье правление было ознаменовано глубокими политическими и социально-экономическими реформами, благодаря которым Япония превратилась в одну из наиболее развитых стран мира.

В завершение мероприятия президент оставил запись в книге почетных гостей:

"Храм Мэйджи Джингу – символ нерушимого единства и национальной самобытности, имеющий глубокое историческое значение для японского народа. Желаю процветания Стране восходящего солнца!"

Материал по теме "Без компромиссов": секреты подготовки визита Токаева к Нарухито

17 декабря в международном аэропорту Ханэда города Токио президента Казахстана встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу. Уже на следующий день, 18 декабря, Токаев провел встречу с императором Японии Нарухито. После император устроил прием в честь президента Казахстана.