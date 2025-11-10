Токаев поручил генпрокурору оценить соблюдение законности при расследовании дел погибших военнослужащих

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Помощник – пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил о том, что Касым-Жомарт Токаев поручил генпрокурору рассмотреть обращения матерей погибших военнослужащих, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram. "Президент Касым-Жомарт Токаев поручил генеральному прокурору в двенадцатидневный срок рассмотреть обращения матерей погибших военнослужащих, оценить соблюдение законности при расследовании и рассмотрении дел", – говорится в сообщении. Ранее работу военной полиции и прокуратуры подверг критике сенатор.

