Политика

Президент поставил перед министром обороны конкретные задачи по поддержанию боевой готовности армии Казахстана

министр обороны РК Даурен Косанов, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 16:30 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Даурена Косанова, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 января 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах деятельности оборонного ведомства за 2025 год".

Отмечается, что Даурен Косанов:

  • проинформировал о состоянии боевой готовности армии и ходе реализации приоритетов развития Вооруженных сил;
  • доложил о мероприятиях по внедрению цифровых технологий, военно-патриотической работе, а также о совершенствовании военной инфраструктуры;
  • представил информацию по исполнению поручений президента по наведению дисциплины и порядка в рядах Вооруженных сил.
"По итогам встречи Верховный главнокомандующий поставил перед министром конкретные задачи по поддержанию боевой готовности армии, укреплению воинской дисциплины и правопорядка", – заключили в пресс-службе президента РК.

3 декабря 2025 года под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросам воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях. Президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее обеспечение законности и правопорядка, совершенствование воспитательной работы в армии, повышение эффективности принимаемых мер по недопущению гибели и травматизма военнослужащих.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
