#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.35
590.63
6.62
Политика

Это не просто редакционная правка: Унзила Шапак об обновлении преамбулы Конституции

Унзила Шапак, депутат, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 15:20 Фото: Telegram/consud.kz
Депутат Мажилиса Парламента Унзила Шапак выступила с инициативой обновить преамбулу Основного закона и привести ее содержание в соответствие с современными требованиями. Свое предложение она озвучила на первом заседании Конституционной комиссии 24 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По мнению народного избранника, обновление преамбулы Конституции – это не просто редакционная корректировка, а важный шаг, направленный на укрепление национального государства и определение его идеологического направления.

"Глава государства также подчеркнул необходимость опоры на национальные ценности в преамбуле. Он особо отметил важность демонстрации преемственности цивилизационных и государственно-образовательных традиций, берущих начало с казахской степи, и четкого отражения того, что Казахстан является наследником исторических государств Великой Степи. Поэтому наша общая задача в рамках конституционной реформы – подходить ко всем поступившим предложениям не поверхностно, а внимательно и глубоко", – отметила член Комиссии.

Преамбула Конституции – это идеологический и моральный фундамент Основного закона, определяющий конечные цели его принятия, отражающий историко-культурную сущность страны и ее национальный облик.

В связи с этим Унзила Шапак поделилась своим видением необходимых изменений:

"В предлагаемом нами тексте преамбулы должны быть четко отражены несколько ключевых направлений. Прежде всего, Казахстан должен предстать как единая нация. Это основной принцип, усиливающий национальную идентичность и объединяющий всех казахстанцев вокруг общих целей и общей ответственности. В преамбуле следует особо подчеркнуть унитарный характер государства, нерушимость границ и сохранение территориальной целостности. В современных геополитических условиях эти принципы являются решающими факторами укрепления суверенитета страны".

Кроме того, по словам Унзилы Шапак, закрепление на уровне преамбулы идеи "Справедливого Казахстана" и ее центрального принципа "Закон и Порядок" определяет новую философию развития государства и общества.

"Сегодня, говоря о Конституции, мы должны думать не только о власти и правовых нормах, но и об ответственности нации перед будущим", – добавила депутат.

По ее словам, идея сохранения природы и экологии должна стать общей ценностью общества и государства. Культура, отметила она, является фундаментом Справедливого Казахстана, объединяет народ и укрепляет общественное единство.

Закрепление культурных и духовных ценностей на конституционном уровне позволяет рассматривать страну не только как правовое, но и как цивилизационное государство, а внимание к науке, образованию, инновациям и ответственности перед будущими поколениями делает Конституцию выражением общественного согласия между государством и народом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 15:20
Переход к пропорциональному подходу был единогласно поддержан – Ерлан Карин

Ранее помощник президента Казахстана по правовым вопросам Ержан Жиенбаев во время первого заседания Комиссии по конституционной реформе подробно остановился на конституционных изменениях, касающихся полномочий вице-президента.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Ластаев: Права человека должны быть приоритетом Конституции
15:35, Сегодня
Ластаев: Права человека должны быть приоритетом Конституции
Известна дата первого заседания Комиссии по Конституционной реформе
11:03, Сегодня
Известна дата первого заседания Комиссии по Конституционной реформе
Эльвира Азимова озвучила ключевые цели и задачи Конституционной реформы
14:06, Сегодня
Эльвира Азимова озвучила ключевые цели и задачи Конституционной реформы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: