Это не просто редакционная правка: Унзила Шапак об обновлении преамбулы Конституции

Депутат Мажилиса Парламента Унзила Шапак выступила с инициативой обновить преамбулу Основного закона и привести ее содержание в соответствие с современными требованиями. Свое предложение она озвучила на первом заседании Конституционной комиссии 24 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По мнению народного избранника, обновление преамбулы Конституции – это не просто редакционная корректировка, а важный шаг, направленный на укрепление национального государства и определение его идеологического направления.

"Глава государства также подчеркнул необходимость опоры на национальные ценности в преамбуле. Он особо отметил важность демонстрации преемственности цивилизационных и государственно-образовательных традиций, берущих начало с казахской степи, и четкого отражения того, что Казахстан является наследником исторических государств Великой Степи. Поэтому наша общая задача в рамках конституционной реформы – подходить ко всем поступившим предложениям не поверхностно, а внимательно и глубоко", – отметила член Комиссии.

Преамбула Конституции – это идеологический и моральный фундамент Основного закона, определяющий конечные цели его принятия, отражающий историко-культурную сущность страны и ее национальный облик.

В связи с этим Унзила Шапак поделилась своим видением необходимых изменений:

"В предлагаемом нами тексте преамбулы должны быть четко отражены несколько ключевых направлений. Прежде всего, Казахстан должен предстать как единая нация. Это основной принцип, усиливающий национальную идентичность и объединяющий всех казахстанцев вокруг общих целей и общей ответственности. В преамбуле следует особо подчеркнуть унитарный характер государства, нерушимость границ и сохранение территориальной целостности. В современных геополитических условиях эти принципы являются решающими факторами укрепления суверенитета страны".

Кроме того, по словам Унзилы Шапак, закрепление на уровне преамбулы идеи "Справедливого Казахстана" и ее центрального принципа "Закон и Порядок" определяет новую философию развития государства и общества.

"Сегодня, говоря о Конституции, мы должны думать не только о власти и правовых нормах, но и об ответственности нации перед будущим", – добавила депутат.

По ее словам, идея сохранения природы и экологии должна стать общей ценностью общества и государства. Культура, отметила она, является фундаментом Справедливого Казахстана, объединяет народ и укрепляет общественное единство.

Закрепление культурных и духовных ценностей на конституционном уровне позволяет рассматривать страну не только как правовое, но и как цивилизационное государство, а внимание к науке, образованию, инновациям и ответственности перед будущими поколениями делает Конституцию выражением общественного согласия между государством и народом.

