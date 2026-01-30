Суверенитет и Независимость, территориальная целостность – неизменные ценности в новой Конституции Казахстана

В проекте нового Основного закона обозначены фундаментальные положения об устройстве Казахстана и укрепляющие его суверенитет и независимость. Об этом 30 января 2026 года заявил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов, сообщает Zakon.kz.

Презентуя проект Основного закона страны, он отметил, что данные положения вошли в первый раздел под названием "Основы конституционного строя".

"В соответствии с ними Республика Казахстан является унитарным государством. Формой правления определена президентская республика. Таким образом, реализовано предложение ряда ученых и специалистов о необходимости конкретизации формы правления", – озвучил Бакыт Нурмуханов на очередном заседании Конституционной комиссии в пятницу.

При этом, по его словам, административно-территориальное устройство страны предлагается определять не обычным законом, а конституционным законом.

"Суверенитет и Независимость, унитарность, территориальная целостность и форма правления республики отнесены к категории неизменных ценностей. Данная норма отражена в первых статьях Конституции", – сказал заместитель председателя Конституционного суда.

Он также напомнил о предложении на прошедшем заседании комиссии – закрепить на конституционном уровне, что носителем суверенитета является народ.

"Эта идея нашла отражение в тексте Конституции. В статье 4 четко закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана", – подчеркнул Бакыт Нурмуханов.

По его словам, в тексте новой Конституции понятие "республиканский референдум" изменено на "всенародный референдум".

Кроме того, сформулирована норма, согласно которой народ осуществляет власть непосредственно через всенародный референдум и свободные выборы, а также делегирует осуществление своей власти государственным органам.

Материал по теме Предложение принять новую Конституцию прокомментировал Токаев

Ранее сообщалось, что первый проект новой Конституции Казахстана был рассмотрен на шестом заседании Комиссии по Конституционной реформе.