Суверенитет и Независимость, территориальная целостность – неизменные ценности в новой Конституции Казахстана
Презентуя проект Основного закона страны, он отметил, что данные положения вошли в первый раздел под названием "Основы конституционного строя".
"В соответствии с ними Республика Казахстан является унитарным государством. Формой правления определена президентская республика. Таким образом, реализовано предложение ряда ученых и специалистов о необходимости конкретизации формы правления", – озвучил Бакыт Нурмуханов на очередном заседании Конституционной комиссии в пятницу.
При этом, по его словам, административно-территориальное устройство страны предлагается определять не обычным законом, а конституционным законом.
"Суверенитет и Независимость, унитарность, территориальная целостность и форма правления республики отнесены к категории неизменных ценностей. Данная норма отражена в первых статьях Конституции", – сказал заместитель председателя Конституционного суда.
Он также напомнил о предложении на прошедшем заседании комиссии – закрепить на конституционном уровне, что носителем суверенитета является народ.
"Эта идея нашла отражение в тексте Конституции. В статье 4 четко закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана", – подчеркнул Бакыт Нурмуханов.
По его словам, в тексте новой Конституции понятие "республиканский референдум" изменено на "всенародный референдум".
Кроме того, сформулирована норма, согласно которой народ осуществляет власть непосредственно через всенародный референдум и свободные выборы, а также делегирует осуществление своей власти государственным органам.
Ранее сообщалось, что первый проект новой Конституции Казахстана был рассмотрен на шестом заседании Комиссии по Конституционной реформе.