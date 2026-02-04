#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Политика

Токаев посадил дерево в Пакистане

Токаев и караул, Пакистан, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 14:11 Фото: akorda.kz
Пресс-служба Акорды поделилась интересными кадрами из резиденции премьер-министра Пакистана, сообщает Zakon.kz.

Так, известно, что по завершении церемонии встречи президент Казахстана посадил дерево на территории резиденции.

Фото: akorda.kz

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 14:11
Как Токаева встретили в резиденции премьера Пакистана

Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан во вторник, 3 февраля. В аэропорту Исламабада главу Казахстана встретили президент Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Детали переговоров в узком составе: что обсудили Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф
14:25, Сегодня
Детали переговоров в узком составе: что обсудили Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф
Как Токаев встретил Си Цзиньпина в Акорде – фоторепортаж
11:15, 03 июля 2024
Как Токаев встретил Си Цзиньпина в Акорде – фоторепортаж
О чем говорили Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
17:47, 12 ноября 2025
О чем говорили Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер сборной Казахстана высказался об участии двух топовых борцов в турнире в Бишкеке
19:33, Сегодня
Тренер сборной Казахстана высказался об участии двух топовых борцов в турнире в Бишкеке
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
19:11, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
18:37, Сегодня
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
18:21, Сегодня
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: