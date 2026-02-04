Токаев посадил дерево в Пакистане
Фото: akorda.kz
Пресс-служба Акорды поделилась интересными кадрами из резиденции премьер-министра Пакистана, сообщает Zakon.kz.
Так, известно, что по завершении церемонии встречи президент Казахстана посадил дерево на территории резиденции.
Фото: akorda.kz
Материал по теме
Как Токаева встретили в резиденции премьера Пакистана
Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан во вторник, 3 февраля. В аэропорту Исламабада главу Казахстана встретили президент Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript