Токаев посадил дерево в Пакистане

Пресс-служба Акорды поделилась интересными кадрами из резиденции премьер-министра Пакистана, сообщает Zakon.kz.

Так, известно, что по завершении церемонии встречи президент Казахстана посадил дерево на территории резиденции.

Фото: akorda.kz

Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан во вторник, 3 февраля. В аэропорту Исламабада главу Казахстана встретили президент Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф.