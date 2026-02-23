#Референдум-2026
#Казахмыс
Политика

Казахстан занимает доминирующее положение по объему прямых иностранных инвестиций в Центральной Азии – СМИ

Токаев в США на встрече с исполнительным вице-президентом Boeing Джеффа Шокки, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 23:12 Фото: akorda.kz
23 февраля 2026 года известное издание The Times of Central Asia опубликовало материал о визите президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США. В статье отмечается, что поездка предоставила возможность для переговоров с крупными международными корпорациями, передает Zakon.kz.

The Times of Central Asia подчеркивает, что визит предоставил возможность для целенаправленных переговоров с крупными международными корпорациями и финансовыми институтами, сосредоточенных на долгосрочных инвестициях, локализации производства и интеграции Казахстана в глобальные цепочки создания стоимости.

Одним из ключевых результатов стало подписание инвестиционного соглашения на сумму около 180 млн долларов между Министерством сельского хозяйства Казахстана и компанией Mars, Incorporated.

"Компания планирует построить завод по производству кормов для домашних животных в городе Алатау. Проект будет ориентирован на глубокую переработку сельскохозяйственного сырья и производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Генеральный директор Mars Пол Вайхраух отметил, что предприятие в Казахстане послужит базой для расширения присутствия компании в Центральной Азии и соседних регионах", – говорится в сообщении.

В статье также сказано, что отдельный раунд переговоров был посвящен здравоохранению. В ходе переговоров с Ashmore Group обсуждалось предложение о строительстве международной клиники в партнерстве с Ashmore Healthcare International и Samruk-Kazyna Invest, при участии Mount Sinai Health System в качестве оператора.

"Данная инициатива соответствует стратегии Казахстана по развитию медицинской инфраструктуры и медицинского туризма, а также программе "Открытое инвестиционное партнерство", ориентированной на высокотехнологичные сектора экономики", – отмечается в публикации.

Авиация также стала важной составляющей визита. На встрече с руководителями Boeing Токаев подтвердил заинтересованность казахстанских авиаперевозчиков Air Astana, SCAT Airlines и VietJet Kazakhstan в расширении сотрудничества.

Авиакомпания Air Astana рассчитывает получить самолеты Boeing 787 Dreamliner во второй половине 2026 года, что может открыть путь к запуску прямых рейсов между Казахстаном и США. Тем временем компания рассматривает возможность приобретения дополнительных самолетов и создания своего первого центра технического обслуживания и ремонта в аэропорту Шымкент в партнерстве с американской компанией.

В материале также отмечается, что итогом визита стали переговоры с участием Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC). Ее генеральный директор Бен Блэк заявил, что Вашингтон рассматривает Казахстан как ключевого партнера в Евразии. Обсуждения были сосредоточены на проектах в горнодобывающем секторе и развитии транспортно-транзитной инфраструктуры, имеющей решающее значение для региональной и межрегиональной торговли.

Согласно докладу ЮНКТАД о мировых инвестициях за 2025 год, Казахстан занимает доминирующее положение по объему прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Центральной Азии. В 2024 году объем привлеченных из Казахстана ПИИ составил около 151 млрд долларов, что значительно превышает показатели Туркменистана (около 45 млрд долларов), Узбекистана (около 17 млрд долларов), а также Кыргызстана и Таджикистана (около 4 млрд долларов каждый).

Переговоры в Вашингтоне указывают на то, что Казахстан сосредоточен на построении долгосрочных институциональных партнерств, а не на заключении отдельных инвестиционных сделок, что призвано заверить международных инвесторов в стабильности и открытости рынка.

19 февраля 2026 года Токаев прибыл с рабочим визитом в Вашингтон для участия в инаугурационном заседании Совета мира.

Во время выступления на первом заседании Совета мира президент США Дональд Трамп отдельно поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за участие Казахстана в новом формате и высоко оценил страну. Президент заявил о готовности Казахстана присоединиться к усилиям по стабилизации и восстановлению Газы.

Канат Болысбек
