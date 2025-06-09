Токаев проводил президента Болгарии в аэропорту Астаны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводил президента Болгарии Румена Радева в аэропорту Астаны, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

Фото: Акорда

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Фото: Акорда

Отметим, что торжественная церемония встречи президента Болгарии Румена Радева, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, состоялась в Акорде.

9 июня Токаев выступил с заявлением на бизнес-форуме "Казахстан – Болгария".

О том, какие документы подписали Казахстан и Болгария после завершения переговоров президентов Касым-Жомарта Токаева и Румена Радева, можете узнать здесь.