Токаев проводил президента Болгарии в аэропорту Астаны
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводил президента Болгарии Румена Радева в аэропорту Астаны, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет Акорда.
Фото: Акорда
Фотографии были опубликованы в Telegram.
Фото: Акорда
Отметим, что торжественная церемония встречи президента Болгарии Румена Радева, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, состоялась в Акорде.
9 июня Токаев выступил с заявлением на бизнес-форуме "Казахстан – Болгария".
О том, какие документы подписали Казахстан и Болгария после завершения переговоров президентов Касым-Жомарта Токаева и Румена Радева, можете узнать здесь.
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