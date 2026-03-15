Выборы президента РК, конфликт на Ближнем Востоке, инициатива Трампа: Токаев ответил на вопросы СМИ

Сегодня, 15 марта 2026 года, после голосования на референдуме по проекту новой Конституции президент Касым-Жомарт Токаев провел брифинг для представителей СМИ, сообщает Zakon.kz.

Корреспондент газеты "Время" Тогжан Гани спросила у главы государства:

"В мировой практике конституционная реформа занимает довольно продолжительное время, а у нас подготовка новой Конституции, ее обсуждение заняли непродолжительное время. Этот момент привлек к себе внимание и стал объектом критики международных наблюдателей. Как Вы оцениваете данный аспект, что думаете по этому поводу?"

Президент, отвечая на вопрос, подчеркнул:

"Я уже сказал, что работа над Конституцией велась в течение продолжительного времени. Вы знаете, что в 2022 году вносились изменения в Конституцию. Уже тогда можно было принимать новую Конституцию, но мы воздержались от этого. И зародилась идея принять новую Конституцию. Я примерно два года назад приступил к работе. Я считал, что стране нужна новая Конституция. Наша страна должна быть, прежде всего, светским государством. Уверен, что это Конституция прогрессивного Казахстана. Мы должны работать на опережение, идти в ногу с прогрессом, а не отставать. Прежде всего, если мы не будем прогрессивной страной, мы утратим авторитет в глазах иностранных государств. Поэтому мы должны взять судьбу в свои руки. Мы должны усердно работать на благо страны. Это важнейшая цель, которая стоит перед нами".

Также главе государства задал вопрос корреспондент телеканала Jibek joly Зулкарнай Ермурат:

"Некоторые эксперты высказывают предположение, что конституционная реформа – это подготовка к транзиту власти, будущим президентским выборам. Для чего понадобилась должность вице-президента? Как вы это прокомментируете?"

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, ему известно, что вокруг должности вице-президента ходят разные разговоры.

"Действительно, в ряде зарубежных стран существует такая должность. Некоторые эксперты полагают, что в Казахстане якобы усиливается конкуренция во власти, нарастают различные тенденции, вызывающие беспокойство. Однако нет никакого повода для опасений, что это негативно отразится на обществе. Учреждение должности вице-президента укрепит институты государственной власти, и в этом можно будет убедиться в будущем. Я как президент возлагаю большие надежды на эту должность, как и на все реформы в целом. А следующие президентские выборы пройдут, как и положено, в сроки, установленные действующей Конституцией, – в 2029 году", – пояснил президент.

Корреспондент информационного агентства Tengrinews.kz Айсултан Кульшманов спросил:

"Казахстан традиционно выступает за дипломатическое урегулирование всех международных конфликтов. Вы недавно подтвердили это в своих заявлениях по Ближнему Востоку. Вы также провели телефонные разговоры с лидерами стран Залива, где выразили сочувствие, но воздержались от разговора с президентом Ирана. Не означает ли это, что Казахстан отошел от традиционной нейтральной позиции и занял сторону арабских стран?"

Глава государства заявил, что Казахстан известен своим миролюбием.

"Мы всегда выступали за то, чтобы все конфликты решались мирными, дипломатическими средствами. Эта наша позиция неизменна. То, что произошло на Ближнем Востоке, имеет разные причины. Я об этом говорил и на большом собрании недавно. Действительно, были телефонные разговоры с главами арабских стран Залива. Мы выразили солидарность с этими странами. Что касается президента Ирана Пезешкиана, то недавно он был у нас с официальным визитом, произвел самое благоприятное впечатление. Он человек светских взглядов, кардиохирург. Я приветствовал его заявление в отношении того, что Иран не будет атаковать арабские страны Залива. Он даже выразил извинения в этой связи от имени Ирана. Но затем его заявления были дезавуированы, фактически аннулированы. Иран атаковал и продолжает атаковать арабские страны Залива. Это говорит о том, что президент Ирана не обладает полнотой власти. Это факт. Я не обвиняю никого, но я просто говорю о фактах. И думаю, что это связано с особенностями властной структуры в Иране. С одной стороны, это религиозная власть, которая определяет основные направления, принимает решения. Но есть и президент, который формально является главой государства, но на самом деле он не является ключевой фигурой. Вообще во всех странах, включая Казахстан, не должно быть двоевластия. Мы эту систему не выдержали в свое время, она фактически подорвала стабильность в нашей стране четыре года назад. Поэтому думаю, что это большой урок для многих стран, включая Казахстан. Что касается иранского народа, то у нас большие симпатии к этому народу. Мы проявляем неизменное уважение к его культуре, к самобытной истории. Поэтому никакого отхода от нашей позиции нет. Мы были и остаемся миролюбивой страной". Касым-Жомарт Токаев

Наш корреспондент Оксана Даирова задала президенту следующий вопрос:

"Господин президент, могли бы вы коротко, буквально в двух-трех словах, охарактеризовать проект новой Конституции?"

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что "это Конституция Справедливого Казахстана, это Конституция Закона и Порядка".

"Это Конституция, нацеленная на будущее. Данный Основной закон посвящен молодежи. Эта Конституция должна служить ориентиром, путеводителем прежде всего для молодежи. Это основное предназначение данной Конституции. Казахстан должен быть прогрессивной и современной страной. Это очень важная цель, которая стоит перед нами", – подчеркнул глава государства.

А корреспондент телеканала Euronews Боян Бркич спросил:

"Вы не раз говорили, что Казахстан утверждает себя на международной арене как средняя держава. Ваша страна вошла в состав созданного Трампом Совета мира. Как вы оцениваете будущее Совета мира в контексте текущего развития событий на Ближнем Востоке? Считаете ли вы, что эта инициатива жизнеспособна, или все-таки нет? Почему вы приняли решение стать участником этой инициативы Дональда Трампа?"

Прежде всего Касым-Жомарт Токаев отметил, что испытывает большое уважение к президенту Соединенных Штатов.

"Его стратегия, основанная на здравом смысле, представляется очень правильной и заслуживает поддержки. Говоря о Совете мира, отмечу, что меня привлекла сама идея этой инициативы, ее новаторский подход к решению наиболее сложных проблем международной повестки. Прежде всего, речь идет о сочетании традиционной дипломатии и возможностей крупного бизнеса, что должно принести реальную пользу обычным людям, особенно в секторе Газа. Народы во всем мире уже устали от бесконечных конференций, на которых принимаются резолюции благих пожеланий, эти резолюции читает лишь небольшое количество людей. Именно поэтому я считаю необходимым поддержать эту идею, поскольку она предлагает новый подход. Президент Трамп как человек производит впечатление сильной личности. Он смелый лидер. Убежден, что перспектива достижения мира на Ближнем Востоке, в частности, в Палестине, по-прежнему существует. И я искренне надеюсь на успешное будущее этой инициативы", – сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референдуме по проекту новой Конституции. Президент принял участие в голосовании на участке референдума №51, расположенном во Дворце школьников.

