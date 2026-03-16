Посол России прокомментировал референдум в Казахстане

Посол Российской Федерации в Казахстане Алексей Бородавкин поздравил с успешным проведением референдума по новой Конституции РК, сообщает Zakon.kz.

Свое поздравление он адресовал министру иностранных дел РК Ермеку Кошербаеву:

"​Уважаемый Ермек Беделбаевич, примите мои искренние поздравления по случаю успешного проведения референдума по новой Конституции Республики Казахстан.

​Состоявшееся всенародное волеизъявление стало важным этапом в дальнейшем развитии казахстанской государственности и совершенствовании политико-правовой системы страны. Высокий уровень организации референдума, отмеченный делегациями российских и других международных наблюдателей, его прозрачность, а также активное участие граждан свидетельствуют о широкой поддержке курса президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на последовательное укрепление в Казахстане Закона и Порядка, обеспечение общественно-политической и социально-экономической стабильности, соблюдение прав и свобод человека, а также поддержание межэтнического и межконфессионального согласия.

​Уверен, что принятие новой Конституции будет способствовать созданию дополнительных условий для успешной реализации проводимых в стране преобразований и повышению авторитета дружественного Казахстана на мировой арене.

​Пользуясь случаем, хотел бы в очередной раз подтвердить неизменную приверженность Российской Федерации дальнейшему совершенствованию и укреплению казахстанско-российских союзнических отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства".

15 марта 2026 года в Казахстане состоялся референдум по новой Конституции. По предварительным данным, почти 8 млн казахстанцев проголосовали "за". Наблюдатели от миссии Содружества Независимых Государств (СНГ) 16 марта рассказали, что все прошло на высоком уровне.