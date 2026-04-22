Токаев обратился к президенту Израиля

Сегодня, 22 апреля 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Израиля Ицхаку Герцогу, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Касым-Жомарт Токаев поздравил Ицхака Герцога с Днем независимости Государства Израиль, пожелав благополучия и процветания", – говорится в сообщении, распространенном в среду.

18 марта 2026 года состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.