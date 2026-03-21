Касым-Жомарт Токаев посетил концерт по случаю праздника Наурыз
На территории комплекса "Керуен-сарай" зрителям была представлена концертная программа, отражающая атмосферу весны и обновления, рассказали в Акорде.
Фото: Акорда
Фото: Акорда
Со сцены прозвучали произведения казахского национального искусства и современной музыки. В программу также вошли хореографические постановки и музыкальные номера в сопровождении оркестра.
Фото: Акорда
Фото: Акорда
В концерте приняли участие известные деятели культуры, звезды эстрады и классического искусства, национальные ансамбли, танцевальные коллективы.
Фото: Акорда
Фото: Акорда
Ранее Касым-Жомарт Токаев принял участие в народных гуляньях по случаю праздника Наурыз.
Сегодня, 21 марта, Токаев находится с рабочим визитом в Туркестанской области. Президент первым делом посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи. После глава государства выступил перед общественностью Туркестанской области.