Касым-Жомарт Токаев направил поздравление лидеру Бангладеш

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26 марта 2026 года поздравил президента Мохаммада Шахабуддина Чуппу и всех его соотечественников с национальным праздником Народной Республики Бангладеш – Днем независимости, сообщает Zakon.kz.

В поздравительной телеграмме президент Токаев выразил уверенность в том, что отношения между Казахстаном и Бангладеш, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь развиваться во благо двух народов.

Также, как отмечено в публикации Акорды, Касым-Жомарт Токаев пожелал Мохаммаду Шахабуддину Чуппу успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Бангладеш – благополучия и процветания.

Днем ранее, 25 марта, Токаев поздравлял Константиноса Тасуласа с национальным праздником Греции – Днем независимости.

