#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
470.46
543.1
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
470.46
543.1
5.86
Политика

30 млрд под угрозой: глава АФМ отчитался о громких делах Касым-Жомарту Токаеву

глава АФМ, Токаев, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 15:45
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Их встреча состоялась сегодня, 6 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, глава государства заслушал отчет об основных итогах деятельности Агентства и задачах на предстоящий период.

Глава АФМ сообщил, что по линии мониторинга бюджетных расходов обнаружены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на 30 млрд тенге.

Также, по его словам, установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.

"Начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС, также расследуется 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве".Жанат Элиманов

Кроме того, он доложил о том, что в сфере противодействия мошенничеству ликвидировано 17 финансовых пирамид, изобличена деятельность группы, осуществлявшей массовую фишинговую SMS-рассылку с использованием специального оборудования от имени банков и операторов связи.

"Закрыто 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тыс. человек. Пресечено незаконное получение лицензий первой категории более 400 номинальным строительным фирмам".Жанат Элиманов

Далее он представил сведения о борьбе с отмыванием преступных доходов.

В частности, начато 14 досудебных расследований по фактам использования дроп-карт в противоправных схемах, общий оборот по которым превысил 13 млрд тенге, заблокировано свыше 68 тысяч карт, открытых на подставных лиц.

  • По фактам использования фиктивных компаний и документов, в результате чего был нанесен ущерб почти в 13 млрд тенге, начато 23 досудебных расследования.
  • Пресечена деятельность 3 теневых криптообменников, отмывавших доходы от деятельности финансовых пирамид, онлайн-казино и мошенничества. Ограничен доступ к 483 ссылкам на незаконные онлайн-сервисы по обмену криптовалюты.

В заключительной части глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.

31 марта в АФМ заявляли о разоблачении группы лиц в Западно-Казахстанской области, которая незаконно вмешивалась в банковские счета граждан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: