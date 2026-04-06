30 млрд под угрозой: глава АФМ отчитался о громких делах Касым-Жомарту Токаеву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Их встреча состоялась сегодня, 6 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, глава государства заслушал отчет об основных итогах деятельности Агентства и задачах на предстоящий период.

Глава АФМ сообщил, что по линии мониторинга бюджетных расходов обнаружены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на 30 млрд тенге.

Также, по его словам, установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.

"Начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС, также расследуется 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве". Жанат Элиманов

Кроме того, он доложил о том, что в сфере противодействия мошенничеству ликвидировано 17 финансовых пирамид, изобличена деятельность группы, осуществлявшей массовую фишинговую SMS-рассылку с использованием специального оборудования от имени банков и операторов связи.

"Закрыто 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тыс. человек. Пресечено незаконное получение лицензий первой категории более 400 номинальным строительным фирмам". Жанат Элиманов

Далее он представил сведения о борьбе с отмыванием преступных доходов.

В частности, начато 14 досудебных расследований по фактам использования дроп-карт в противоправных схемах, общий оборот по которым превысил 13 млрд тенге, заблокировано свыше 68 тысяч карт, открытых на подставных лиц.

По фактам использования фиктивных компаний и документов, в результате чего был нанесен ущерб почти в 13 млрд тенге, начато 23 досудебных расследования.

Пресечена деятельность 3 теневых криптообменников, отмывавших доходы от деятельности финансовых пирамид, онлайн-казино и мошенничества. Ограничен доступ к 483 ссылкам на незаконные онлайн-сервисы по обмену криптовалюты.

В заключительной части глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.

31 марта в АФМ заявляли о разоблачении группы лиц в Западно-Казахстанской области, которая незаконно вмешивалась в банковские счета граждан.