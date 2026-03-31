В АФМ раскрыли криминальную схему с дропперами: студента удерживали под угрозой в квартире

Группа лиц в Западно-Казахстанской области была разоблачена Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) за незаконное вмешательство в банковские счета граждан, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве рассказали, что подозреваемый Вейднер Т. Е. разработал и координировал схему по использованию счетов третьих лиц для перевода и обналичивания денежных средств, полученных мошенническим путем.

С этой целью он подыскивал так называемых "дропперов", а также вовлек в противоправную деятельность сообщников, четко распределив между ними роли и функции.

"За участие в таких действиях дропперы получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов", – озвучены подробности в публикации АФМ, опубликованной 31 марта 2026 года.

Так, в октябре 2025 года на имя одного из студентов Уральска были открыты банковские счета, доступ к онлайн-банкингу передан организатору схемы.

Через указанные счета успели провести операции с денежными средствами, полученными от интернет-мошенничества, которые впоследствии были конвертированы и переведены за рубеж.

После владелец счетов, осознав противоправность происходящего, добровольно обратился в правоохранительные органы, что позволило своевременно ограничить операции.

Однако после блокировки счетов подозреваемый и его сообщники стали оказывать давление на потерпевшего, требуя повторной верификации банковских приложений.

"Его незаконно удерживали в квартире, где под угрозой насилия заставили сдать мобильный телефон в ломбард, а вырученные деньги разделили между собой". Пресс-служба АФМ РК

Кроме того, подозреваемые сопровождали потерпевшего в банках и административных органах, пытаясь добиться снятия ограничений со счетов.

В итоге организатора поместили под стражу. В отношении шести его соучастников избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

В Министерстве внутренних дел (МВД) также уже напоминали, что под дропперством понимается незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству; ⁠осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц, за материальное вознаграждение.