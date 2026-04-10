#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Политика

Должны решительно пресекаться – Токаев о недопустимости фактов нападения на полицейских

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 13:35 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения ученых вновь подчеркнул один из крайне важных моментов. По его словам, в стране необходимо укоренить в обществе принцип верховенства права, то есть сформировать высокий уровень правосознания, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что идеология закона и порядка должна стать незыблемым ориентиром во всех сферах жизнедеятельности: от соблюдения норм поведения в общественных местах и в быту, в том числе на различных мероприятиях и семейных праздниках, до культуры вождения на дорогах.

"Ранее в своих выступлениях я уже останавливался на вопросе безопасности дорожного движения. К сожалению, в Казахстане ежегодно тысячи людей погибают в результате дорожно-транспортных происшествий зачастую вследствие грубых нарушений правил дорожного движения. Это недопустимо. Раньше говорили, что у нас много дорожно-транспортных происшествий, потому что в стране, дескать, плохие дороги. В последние несколько лет мы проводим масштабную модернизацию дорожной инфраструктуры во всех регионах".Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 13:35
Страшное ДТП в Алматы: водителя Zeekr перевели в изолятор

Но, с сожалением добавил президент, трагедий не становится меньше.

"Очевидно, что текущее положение требует пристального внимания правительства и всего общества. Следует внедрить высокую культуру вождения, неукоснительного соблюдения гражданами всех установленных правил".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, заявил глава государства: "Недопустимы факты проявления неуважения к полицейским и, тем более, нападения на них".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 13:35
Точку поставит правосудие – МВД о нападении на полицейских
"Такие случаи должны решительно пресекаться в рамках закона, как и все попытки героизации людей, зараженных бациллой правового нигилизма, другими словами, злостных хулиганов, бандитов. Если мы хотим стать прогрессивной нацией, то должны поставить прочный заслон любым посягательствам на честь и достоинство полицейских, врачей, учителей, работников сферы услуг и всех добросовестных, законопослушных граждан".Касым-Жомарт Токаев

Также на торжественной церемонии глава государства рассказал, когда пройдут выборы в Курултай. Президент уточнил, что специально говорит об этом заранее, чтобы партии имели четкий горизонт планирования и необходимый запас времени для надлежащей подготовки к выборной кампании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Наставник "Кызылжара" оценил игру "Хан-Тенгри" после победы над ними в Кубке Казахстана
13:51, Сегодня
Наставник "Кызылжара" оценил игру "Хан-Тенгри" после победы над ними в Кубке Казахстана
Абсолютным триумфом Казахстана над Индией и Узбекистаном завершился чемпионат Азии по боксу
13:14, Сегодня
Абсолютным триумфом Казахстана над Индией и Узбекистаном завершился чемпионат Азии по боксу
Казахстанский борец окончательно лишился шанса войти в ТОП-3 на чемпионате Азии
13:03, Сегодня
Казахстанский борец окончательно лишился шанса войти в ТОП-3 на чемпионате Азии
Главный тренер "Окжетпеса" поделился впечатлением от камбэка в игре против "Шахтёра"
12:59, Сегодня
Главный тренер "Окжетпеса" поделился впечатлением от камбэка в игре против "Шахтёра"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: