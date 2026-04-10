Должны решительно пресекаться – Токаев о недопустимости фактов нападения на полицейских
Глава государства подчеркнул, что идеология закона и порядка должна стать незыблемым ориентиром во всех сферах жизнедеятельности: от соблюдения норм поведения в общественных местах и в быту, в том числе на различных мероприятиях и семейных праздниках, до культуры вождения на дорогах.
"Ранее в своих выступлениях я уже останавливался на вопросе безопасности дорожного движения. К сожалению, в Казахстане ежегодно тысячи людей погибают в результате дорожно-транспортных происшествий зачастую вследствие грубых нарушений правил дорожного движения. Это недопустимо. Раньше говорили, что у нас много дорожно-транспортных происшествий, потому что в стране, дескать, плохие дороги. В последние несколько лет мы проводим масштабную модернизацию дорожной инфраструктуры во всех регионах".Касым-Жомарт Токаев
Но, с сожалением добавил президент, трагедий не становится меньше.
"Очевидно, что текущее положение требует пристального внимания правительства и всего общества. Следует внедрить высокую культуру вождения, неукоснительного соблюдения гражданами всех установленных правил".Касым-Жомарт Токаев
Кроме того, заявил глава государства: "Недопустимы факты проявления неуважения к полицейским и, тем более, нападения на них".
"Такие случаи должны решительно пресекаться в рамках закона, как и все попытки героизации людей, зараженных бациллой правового нигилизма, другими словами, злостных хулиганов, бандитов. Если мы хотим стать прогрессивной нацией, то должны поставить прочный заслон любым посягательствам на честь и достоинство полицейских, врачей, учителей, работников сферы услуг и всех добросовестных, законопослушных граждан".Касым-Жомарт Токаев
Также на торжественной церемонии глава государства рассказал, когда пройдут выборы в Курултай. Президент уточнил, что специально говорит об этом заранее, чтобы партии имели четкий горизонт планирования и необходимый запас времени для надлежащей подготовки к выборной кампании.