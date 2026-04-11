Политика

Президенты Казахстана и Узбекистана посетили хакатон по искусственному интеллекту

Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев совместно посетили Общенациональный хакатон по искусственному интеллекту, который проходит в Бухаре. Об этом 11 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды, передает Zakon.kz.

Как рассказали главам государств, мероприятие проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи в сфере IT и искусственного интеллекта.

Хакатон способствует укреплению сотрудничества между образовательными учреждениями, бизнесом и государственными структурами. Участники хакатона в Бухаре работают над решением практических задач в сфере медицинских и образовательных технологий, а также в предпринимательстве.

В региональных этапах соревнований приняли участие более 1000 молодых специалистов, студентов и разработчиков.

Президентам также представили последние разработки цифрового правительства Govtech Узбекистан, цифровые решения в сферах транспорта, таможни, налогообложения, энергетики, здравоохранения, социальной защиты, строительства и промышленности.

В субботу, 11 апреля, Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом в Узбекистан. Первым делом он посетил мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди.

Канат Болысбек
