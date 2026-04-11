События

Токаев и Мирзиёев посетили мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди

Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2026 14:38 Фото: Акорда
Рабочая поездка президента Казахстана в Узбекистан началась с посещения мавзолея Бахауддина Накшбанди в Бухаре, сообщает Zakon.kz.

Главы государств осмотрели мемориальный комплекс, состоящий из медресе, двух мечетей и минарета. В присутствии президентов были прочитаны суры из Корана и произнесены молитвы за мир и процветание двух братских народов.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев тепло побеседовали с посетителями мемориального комплекса и сделали совместное фото.

Фото: Акорда

Мавзолей, в котором похоронен основатель суфийского ордена накшбандия Бахауддин Накшбанди, был возведен в XVI веке.

При мемориале действует музей, в котором хранятся рукописный Коран XIX века, подлинные исторические документы, книги и другие ценные артефакты.

В субботу, 11 апреля, Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом в Узбекистан.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Токаев и Мирзиёев посетили выставку AlmatyFairai
19:30, 29 марта 2025
Токаев и Мирзиёев посетили выставку AlmatyFairai
Стало известно, куда в первую очередь направился Токаев, прибыв в Туркестан
12:14, 27 сентября 2024
Стало известно, куда в первую очередь направился Токаев, прибыв в Туркестан
Токаев и Мирзиеёв тепло попрощались друг с другом в аэропорту Ургенча
20:43, 05 апреля 2024
Токаев и Мирзиеёв тепло попрощались друг с другом в аэропорту Ургенча
Джон Джонс не вернётся в UFC: подробности
14:25, Сегодня
Джон Джонс не вернётся в UFC: подробности
Мераб Двалишвили проведёт два поединка в 2026 году
13:43, Сегодня
Мераб Двалишвили проведёт два поединка в 2026 году
Сборная Канады пошла ва-банк в противостоянии с Казахстаном в Кубке Билли Джин Кинг
13:41, Сегодня
Сборная Канады пошла ва-банк в противостоянии с Казахстаном в Кубке Билли Джин Кинг
Арман Царукян хочет подраться за уникальный титул против Оливейры
13:01, Сегодня
Арман Царукян хочет подраться за уникальный титул против Оливейры
