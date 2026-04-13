События

Касым-Жомарт Токаев сменил посла в Корее

13.04.2026 16:02 Фото: Zakon.kz
13 апреля 2026 года президент сменил посла Казахстана в Корее, сообщает Zakon.kz.

Им стал Асет Исенали.

"Указом главы государства Исенали Асет Женисулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Корея", – говорится в сообщении Акорды.

Другим указом Нургали Арыстанов освобожден от должности посла Казахстана в Республике Корея. Он занимал эту должность с 2023 года.

Кроме того, посол РК в Королевстве Таиланд, постоянный представитель РК при Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Баймухан Маргулан Бакытулы назначен послом Казахстана в Республике Союз Мьянма по совместительству.

посол РК в Таиланде Маргулан Баймухан

Фото: gov.kz

Маргулан Баймухан родился 6 сентября 1974 года в Алматинской области. Окончил в Польше Краковский экономический университет и Ванкуверский университет Канады. Магистр наук в международном управлении, магистр делового администрирования.

Трудовую деятельность начал с должности менеджера по вопросам маркетинга и коммерции в компании "Daewoo Electronics". В 1997 году работал в качестве специалиста, советника, регионального директора (страны Южного Кавказа и Центральной Азии) отдела экспорта компании "River System Ltd." в Польше.

На дипломатической службе с 1999 года, занимал различные должности в Центральном аппарате Министерства иностранных дел РК. Работал в посольстве Казахстана в Польше. С 2017 по 2019 год был послом Казахстана в Польше. В 2019-2021 годах – заместитель министра иностранных дел РК. С апреля 2021 года был послом Казахстана в Бельгии, главой представительства РК при ЕС и в НАТО. Посол Казахстана в Королевстве Таиланд, Постоянный представитель РК при Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) – с августа 2025 года.

В феврале 2026 года посол Казахстана в Кении был назначен послом в Руанде по совместительству.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
