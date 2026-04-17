Политика

"Делает все возможное": о богатом дипломатическом опыте Токаева напомнили в Турции

президент РК Касым-Жомарт Токаев, форум, Турция, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 17:32 Фото: akorda.kz
17 апреля 2026 года модератор панельной сессии "Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties" Анталийского дипломатического форума Мевлют Чавушоглу напомнил о богатом дипломатическом опыте президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Президент Токаев является одним из мировых лидеров, он знает международную систему и, в частности, Организацию Объединенных Наций. Вы знаете, он занимал пост заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций. В это время я был председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы. Неустанно трудясь во благо братского Казахстана, нашего братского народа, он также делает все возможное, чтобы сделать международную систему более эффективной и более актуальной", – отметил модератор – депутат Парламента Турецкой Республики, бывший министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев заявил о растущей роли средних держав на фоне кризиса ООН.

, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 17:32
"Все сломано": Токаев поддержал жесткую критику ООН

О том, с чего президент Казахстана начал свое выступление на панельной сессии "Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties" Анталийского дипломатического форума, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
"Мир на перепутье": с чего начал свое выступление Токаев на важном форуме в Турции
"Мир на перепутье": с чего начал свое выступление Токаев на важном форуме в Турции
Касым-Жомарт Токаев перечислил качества, которые должны быть присущи современным лидерам
Токаев прилетел в Турцию
Казахстан выиграл пятую медаль на чемпионате мира по таеквондо в Узбекистане
Казахстан выиграл пятую медаль на чемпионате мира по таеквондо в Узбекистане
Забит Магомедшаприпов заборол Нурмагомедова
Появилась информация о казахстанских клубах в еврокубках
Разгромной победой завершился матч "Шахтёра" в Первой лиге
