"Делает все возможное": о богатом дипломатическом опыте Токаева напомнили в Турции
17 апреля 2026 года модератор панельной сессии "Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties" Анталийского дипломатического форума Мевлют Чавушоглу напомнил о богатом дипломатическом опыте президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.
"Президент Токаев является одним из мировых лидеров, он знает международную систему и, в частности, Организацию Объединенных Наций. Вы знаете, он занимал пост заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций. В это время я был председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы. Неустанно трудясь во благо братского Казахстана, нашего братского народа, он также делает все возможное, чтобы сделать международную систему более эффективной и более актуальной", – отметил модератор – депутат Парламента Турецкой Республики, бывший министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
В свою очередь Касым-Жомарт Токаев заявил о растущей роли средних держав на фоне кризиса ООН.
