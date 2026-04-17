Политика

Президент Токаев заявил о растущей роли средних держав на фоне кризиса ООН

президент РК Касым-Жомарт Токаев, форум, Турция, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 17:50 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал ответственно подойти к вопросу реформирования ООН, указав на то, что одной из причин кризиса организации являются позиции постоянных членов Совета Безопасности, сообщает Zakon.kz.

Об этом президент Казахстана заявил 17 апреля 2026 года на панельной сессии "Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties" Анталийского дипломатического форума.

"На мой взгляд, мы должны быть максимально прагматичными, когда заявляем о необходимости реформирования ООН. Иначе мы будем бесконечно говорить о перепутье, о стратегических ценностях и других вопросах. Мы проводим множество глобальных и региональных встреч, конференций и так далее. Хочу также подчеркнуть важную и позитивную роль так называемых средних держав, к которым относятся Казахстан, Турция и другие страны. Конечно, я не собираюсь хвалиться, что мы лучшие в мире. Но мы демонстрируем высокий уровень ответственности в отношении глобальных процессов – как на практике, так и в дипломатии", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Поэтому, как подчеркнул глава государства, "не будет преувеличением сказать, что сегодня средние державы зачастую проявляют большую ответственность, чем крупные, представленные в Совете Безопасности, которые, к сожалению, нередко блокируют решение ключевых глобальных проблем".

"Все сломано": Токаев поддержал жесткую критику ООН

Ранее мы писали, что модератор панельной сессии "Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties" Анталийского дипломатического форума Мевлют Чавушоглу напомнил о богатом дипломатическом опыте Касым-Жомарта Токаева.

Касым-Жомарт Токаев перечислил качества, которые должны быть присущи современным лидерам

О том, с чего Касым-Жомарт Токаев начал свое выступление на панельной сессии "Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties" Анталийского дипломатического форума, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
