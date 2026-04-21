Какие документы подписали по итогам переговоров Токаева и Хурэлсуха

21 апреля 2026 года по итогам переговоров президентов Казахстана и Монголии Касым-Жомарта Токаева и Ухнаагийн Хурэлсуха в расширенном составе члены официальных делегаций двух стран обменялись 13 документами, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Telegram-канале Акорды, члены делегаций Казахстана и Монголии обменялись следующими документами:

1. Меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества между Министерством иностранных дел РК и Министерством иностранных дел Монголии;

2. Меморандум о взаимопонимании по активизации торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Монголией;

3. Меморандум о взаимопонимании между Агентством РК по атомной энергии и Министерством промышленности и минеральных ресурсов Монголии в области мирного использования атомной энергии;

4. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством финансов РК и Министерством финансов Монголии;

5. Меморандум о сотрудничестве между Министерством энергетики РК и Министерством промышленности и минеральных ресурсов Монголии в нефтяной сфере;

6. План мероприятий в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества на 2026-2027 гг.;

7. Меморандум о сотрудничестве между Национальным банком РК и Банком Монголии;

8. Меморандум о взаимопонимании между АО "Самрук-Казына" и компанией "Erdenes Mongol LLC";

9. Меморандум о взаимопонимании между акиматом Астаны и аппаратом администрации города Хархорума (проект "Новый Хархорум");

10. Меморандум о взаимопонимании между акиматом города Алатау и аппаратом администрации города Хархорума (проект "Новый Хархорум");

11. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Телерадиокомплексом президента РК Управления делами президента РК и Национальным общественным радио и телевидением Монголии;

12. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальной академией наук РК и Академией наук Монголии;

13. Меморандум о сотрудничестве между Институтом истории и этнологии им. Ч. Валиханова и Национальным музеем "Чингисхан".

Ранее президенты Казахстана и Монголии провели переговоры в узком составе. Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хурэлсух обсудили развитие стратегического партнерства.

Позднее Акорда раскрыла детали переговоров Токаева и Хурэлсуха в расширенном составе.