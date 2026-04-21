Как Токаев встретил президента Монголии в Акорде

Сегодня, 21 апреля 2026 года, в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, главы государств представили друг другу членов делегаций.

Также известно, что начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали национальные гимны двух стран.

Фото: akorda.kz

В пресс-службе Акорды уже заявляли, что в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.