#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.73
546.57
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.73
546.57
6.19
Политика

Необходимо, чтобы ООН и международные организации в полной мере учитывали реалии современного мира – Токаев

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 13:20 Фото: akorda.kz
Выступая на пленарном заседании Регионального экологического саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что устав ООН нельзя использовать как меню, из которого можно выбирать только то, что нравится, сообщает Zakon.kz.

Глава Казахстана уточнил, что присутствующие собрались в период нарастающей неопределенности и непредсказуемости.

"Нет необходимости подробно объяснять, насколько глубоко и пагубно они сказываются на глобальной и региональной стабильности, а также на качестве жизни миллионов людей. Они подрывают усилия, направленные на развитие, и уводят ресурсы от решения неотложных экологических проблем. В этом контексте роль международного сообщества действительно приобретает особую значимость".Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что Организация Объединенных Наций, созданная восемьдесят лет назад, по-прежнему остается незаменимой в качестве единственной универсальной платформы для диалога.

"Однако с тех пор мир претерпел радикальные и коренные изменения. Искусственный интеллект занял доминирующее положение в сознании людей во всем мире и в их повседневной жизни. Много говорится о незыблемости Устава ООН, который остается краеугольным камнем международного права. Однако Устав ООН – это не высокая кухня, и его нельзя использовать как меню, из которого можно выбирать только то, что нравится. Напротив, Устав ООН следует принимать и воспринимать как единый, всеобъемлющий документ, признавая его таковым во всей полноте его положений".Касым-Жомарт Токаев

Поэтому, продолжил глава Казахстан, необходимо, чтобы ООН и другие крупные международные организации в полной мере учитывали реалии современного мира, вступившего в эру преобразований, характер и масштабы которых делают их абсолютно беспрецедентными и, следовательно, непредсказуемыми.

"Мы должны избегать избирательного применения принципов Устава ООН к международным вооруженным конфликтам. В то же время мы должны сохранять непоколебимую веру в многосторонние институты, хотя, к сожалению, им не хватает авторитета для решения важных международных проблем".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, с точки зрения Токаева, избирательный подход недопустим и в экологических вопросах.

"Во многих случаях экологическая повестка разрабатывается и формируется без должного учета потребностей в области развития различных регионов и государств, особенно развивающихся, которые все еще занимаются укреплением своего экономического потенциала. Между тем развитые страны достигли своих нынешних экологических стандартов в результате длительного процесса индустриализации. Поэтому глобальный переход к более экологичным моделям должен быть справедливым, сбалансированным и стимулирующим".Касым-Жомарт Токаев

Наш общий подход, уверен Токаев, должен быть обоснованным, прагматичным и тщательно продуманным, чтобы страны могли двигаться вперед на основе принципов устойчивого развития, не ставя под угрозу свои перспективы экономического роста и прогресса.

"Сотрудничество в области охраны окружающей среды должно служить надежным инструментом единства и не должно разделять нас. Оно должно основываться на партнерстве, доверии и общей ответственности – без публичного осуждения, упреков и обвинений. Будучи партнерами, мы должны действовать прагматично и ответственно в интересах мира и устойчивого развития".Касым-Жомарт Токаев

Ранее, приветствуя глав делегаций и участников саммита, президент подчеркнул значимость данной диалоговой площадки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram

Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: