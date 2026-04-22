Необходимо, чтобы ООН и международные организации в полной мере учитывали реалии современного мира – Токаев

Выступая на пленарном заседании Регионального экологического саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что устав ООН нельзя использовать как меню, из которого можно выбирать только то, что нравится, сообщает Zakon.kz.

Глава Казахстана уточнил, что присутствующие собрались в период нарастающей неопределенности и непредсказуемости.

"Нет необходимости подробно объяснять, насколько глубоко и пагубно они сказываются на глобальной и региональной стабильности, а также на качестве жизни миллионов людей. Они подрывают усилия, направленные на развитие, и уводят ресурсы от решения неотложных экологических проблем. В этом контексте роль международного сообщества действительно приобретает особую значимость". Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что Организация Объединенных Наций, созданная восемьдесят лет назад, по-прежнему остается незаменимой в качестве единственной универсальной платформы для диалога.

"Однако с тех пор мир претерпел радикальные и коренные изменения. Искусственный интеллект занял доминирующее положение в сознании людей во всем мире и в их повседневной жизни. Много говорится о незыблемости Устава ООН, который остается краеугольным камнем международного права. Однако Устав ООН – это не высокая кухня, и его нельзя использовать как меню, из которого можно выбирать только то, что нравится. Напротив, Устав ООН следует принимать и воспринимать как единый, всеобъемлющий документ, признавая его таковым во всей полноте его положений". Касым-Жомарт Токаев

Поэтому, продолжил глава Казахстан, необходимо, чтобы ООН и другие крупные международные организации в полной мере учитывали реалии современного мира, вступившего в эру преобразований, характер и масштабы которых делают их абсолютно беспрецедентными и, следовательно, непредсказуемыми.

"Мы должны избегать избирательного применения принципов Устава ООН к международным вооруженным конфликтам. В то же время мы должны сохранять непоколебимую веру в многосторонние институты, хотя, к сожалению, им не хватает авторитета для решения важных международных проблем". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, с точки зрения Токаева, избирательный подход недопустим и в экологических вопросах.

"Во многих случаях экологическая повестка разрабатывается и формируется без должного учета потребностей в области развития различных регионов и государств, особенно развивающихся, которые все еще занимаются укреплением своего экономического потенциала. Между тем развитые страны достигли своих нынешних экологических стандартов в результате длительного процесса индустриализации. Поэтому глобальный переход к более экологичным моделям должен быть справедливым, сбалансированным и стимулирующим". Касым-Жомарт Токаев

Наш общий подход, уверен Токаев, должен быть обоснованным, прагматичным и тщательно продуманным, чтобы страны могли двигаться вперед на основе принципов устойчивого развития, не ставя под угрозу свои перспективы экономического роста и прогресса.

"Сотрудничество в области охраны окружающей среды должно служить надежным инструментом единства и не должно разделять нас. Оно должно основываться на партнерстве, доверии и общей ответственности – без публичного осуждения, упреков и обвинений. Будучи партнерами, мы должны действовать прагматично и ответственно в интересах мира и устойчивого развития". Касым-Жомарт Токаев

Ранее, приветствуя глав делегаций и участников саммита, президент подчеркнул значимость данной диалоговой площадки.