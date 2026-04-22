Касым-Жомарт Токаев заявил о масштабных успехах Казахстана в восстановлении природы

зал, саммит, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 13:36 Фото: akorda.kz
На пленарном заседании Регионального экологического саммита президент Касым-Жомарт Токаев поделился опытом Казахстана по сохранению биоразнообразия, сообщает Zakon.kz.

Глава государства особо подчеркнул, что сохранение биоразнообразия также остается одним из основных направлений экологической политики.

"Постоянные усилия принесли ощутимые результаты: удалось восстановить популяцию сайгаков. Численность снежных барсов в Казахстане увеличилась более чем вдвое и достигла около 190 особей. В сотрудничестве с международными партнерами мы также занимаемся реинтродукцией и восстановлением популяций других редких видов, в том числе соколов, туранского тигра и лошади Пржевальского".Касым-Жомарт Токаев

Также, по его словам, масштабное восстановление лесов является одной из приоритетных задач экологической повестки Казахстана.

"За последние пять лет мы высадили более 1,5 миллиарда деревьев на площади более одного миллиона гектаров, в том числе плантации саксаула на высохшем дне Аральского моря совместно с узбекскими специалистами в целях замедления процесса опустынивания. Казахстан призывает всех партнеров присоединиться к Международному фонду по сохранению редких видов и биоразнообразия – платформе для трансграничного сотрудничества в сфере научных исследований и эффективной защиты экосистем".Касым-Жомарт Токаев

Токаев призвал запретить любое применение Вооруженных сил в Прикаспийском регионе

Кроме того, во время выступления президент высказался о том, что устав ООН нельзя использовать как меню, из которого можно выбирать только то, что нравится.

Анастасия Московчук
