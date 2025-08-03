Токаев раскрыл значение Регионального центра ООН в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступили в Региональном центре ООН в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Глава государства поблагодарил Генерального секретаря ООН за его участие в этом знаменательном событии. Он отметил, что мероприятие имеет большое значение как для Казахстана, так и для Организации Объединенных Наций.

Токаев подчеркнул, что это событие – важный и мощный сигнал для всей международной общественности о значимости Центральной Азии, которая становится крайне важным актором на глобальной карте.

Президент добавил, что подписанное Соглашение официально закрепляет создание Регионального центра по ЦУР и знаменует собой важный этап в многолетнем и плодотворном сотрудничестве Казахстана и ООН.

"На фоне нарастающей геополитической турбулентности, конфликтов, климатических изменений и угроз продовольственной безопасности ООН должна играть ключевую роль в обеспечении более безопасного и стабильного мира. Она остается для Казахстана незаменимым и важнейшим столпом международного порядка. С момента своего вступления в Организацию 33 года назад Казахстан последовательно проявляет себя как ответственный, проактивный и миролюбивый член международного сообщества", – заявил президент.

По мнению главы государства, открытие центра ООН в Алматы отражает возрастающее стратегическое значение региона.

"Сегодня Центральная Азия демонстрирует беспрецедентное единство и твердую приверженность принципам добрососедства и общего прогресса. Страны региона проводят политические и социальные реформы, принимают решительные меры по диверсификации экономик, инвестируют в развитие человеческого капитала и создают более инклюзивные институты. Мы стремимся раскрыть потенциал Центральной Азии как активного посредника в решении ключевых международных вопросов и последовательно продвигаем конструктивную и ориентированную на будущее повестку на глобальной арене. В этом контексте создание Регионального центра ООН в Алматы является своевременным и стратегически важным шагом", – подчеркнул он.

Президент полагает, что Центр станет катализатором скоординированных действий по укреплению устойчивости и динамичности наших экономик, развитию региональных инноваций и углублению сотрудничества.

"Полномочия и функции Центра не будут пересекаться с деятельностью других организаций как в пределах региона, так и за его пределами. Напротив, он будет дополнять уже предпринимаемые усилия, внося дополнительную ценность благодаря тому, что будет сфокусирован на реальных потребностях жителей всего региона", – сообщил глава государства.

Также Токаев напомнил, что печальную известность приобрели такие проблемы Центральной Азии, как экологическая деградация Аральского моря и сокращение площади Каспийского моря.

Президент подчеркнул, что для их эффективного решения необходимо укреплять региональное взаимодействие и усиливать вовлеченность Организации Объединенных Наций. В этой связи Казахстан проведет Региональный экологический саммит в Астане в апреле 2026 года в партнерстве с агентствами ООН.

3 августа 2025 года Генеральный секретарь ООН прибыл в Алматы по приглашению главы Казахстана.

Ранее Токаев и Гутерриш обсудили перспективы деятельности Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, вопросы реформирования Организации Объединенных Наций, международную и региональную повестку, другие актуальные темы.