Общество

Смартфоны разрешили солдатам: что изменилось в армии Казахстана

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 12:34 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Заместитель министра обороны Казахстана Аскар Мустабеков 23 апреля 2026 года разъяснил порядок использования смартфонов военнослужащими, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, что Министерство обороны разрешило солдатам пользоваться мобильными телефонами: ранее это были только кнопочные устройства, а теперь – смартфоны в казармах. В связи с этим они поинтересовались, распространяется ли это решение на все рода войск и всех военнослужащих, а также является ли оно временным или постоянным.

"Да, такой приказ состоялся. И это разрешение действует на всех солдат. Везде разрешено", – заявил он.

Журналисты также уточнили, могут ли родители звонить военнослужащим на смартфоны в любое время.

"Нет, есть установленное время, потому что солдат в любое время ответить не может, потому что где-то он может быть на стрельбах, где-то на учениях и так далее. Если будет установлено определенное время командиром части, тогда солдат может пользоваться, и эта информация до родителей будет доведена", – продолжил Аскар Мустабеков.

Ранее в МО разъясняли порядок вручения повесток и рассказали, какие действия необходимо предпринять после ее получения.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Как отметят 7 и 9 Мая в Казахстане: в Минобороны рассказали о планах без парада
Как отметят 7 и 9 Мая в Казахстане: в Минобороны рассказали о планах без парада
Сколько человек призовут в армию в Казахстане в 2026 году
Сколько человек призовут в армию в Казахстане в 2026 году
Могут ли в Казахстане отказаться от призыва в армию
Могут ли в Казахстане отказаться от призыва в армию
Жибек Куламбаева второй день подряд "оформила баранку" на турнире в Китае
Жибек Куламбаева второй день подряд "оформила баранку" на турнире в Китае
Битва за Азиаду: какие звёзды бокса из Казахстана поедут на главный старт года
Битва за Азиаду: какие звёзды бокса из Казахстана поедут на главный старт года
В Шымкенте сорвали сроки окончания строительства нового стадиона
В Шымкенте сорвали сроки окончания строительства нового стадиона
Даниил Медведев высказался о готовности к "Мастерсу" в Мадриде
Даниил Медведев высказался о готовности к "Мастерсу" в Мадриде
