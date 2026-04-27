Политика

Токаев обратился к королю Нидерландов

президент РК Касым-Жомарт Токаев, король Нидерландов Виллем-Александр, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 11:34 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов. Об этом 27 апреля 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

В своем поздравительном послании ко Дню короля Нидерландов глава государства выразил уверенность в том, что непреходящие ценности национального единства и солидарности, которые олицетворяют этот праздник, будут и впредь вести королевство по пути прогресса и процветания.

"Казахстан является родиной тюльпана – национального цветка вашей страны, неразрывно связанного с голландским искусством и культурой, а в наши дни ставшего прекрасным символом дружбы между нашими народами. Мы высоко ценим проверенные временем отношения с Нидерландами и привержены дальнейшему укреплению казахско-нидерландского партнерства в различных сферах во благо наших народов", – написал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана пожелал Виллему-Александру дальнейших успехов в его благородных начинаниях, а членам королевской семьи и всему народу Нидерландов – счастья и благополучия.

Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – президент о проблеме одичавших собак

25 апреля 2026 года Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью фонда, созданного по его поручению в качестве ключевого института поддержки отечественного креативного сектора.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Токаев назвал ЮАР важным партнером Казахстана
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
Синнер рассказал, как принял решение выступить на "Мастерсе" в Мадриде
