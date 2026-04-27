Токаев обратился к королю Нидерландов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов. Об этом 27 апреля 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

В своем поздравительном послании ко Дню короля Нидерландов глава государства выразил уверенность в том, что непреходящие ценности национального единства и солидарности, которые олицетворяют этот праздник, будут и впредь вести королевство по пути прогресса и процветания.

"Казахстан является родиной тюльпана – национального цветка вашей страны, неразрывно связанного с голландским искусством и культурой, а в наши дни ставшего прекрасным символом дружбы между нашими народами. Мы высоко ценим проверенные временем отношения с Нидерландами и привержены дальнейшему укреплению казахско-нидерландского партнерства в различных сферах во благо наших народов", – написал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана пожелал Виллему-Александру дальнейших успехов в его благородных начинаниях, а членам королевской семьи и всему народу Нидерландов – счастья и благополучия.

Материал по теме Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – президент о проблеме одичавших собак

25 апреля 2026 года Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью фонда, созданного по его поручению в качестве ключевого института поддержки отечественного креативного сектора.