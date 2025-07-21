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Политика

Токаев направил телеграмму королю Бельгии

Токаев и король Бельгии, телеграмма, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 10:01 Фото: akorda.kz
Сегодня, 21 июля 2025 года, в пресс-службе Акорды заявили о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Филиппа с Национальным днем Бельгии, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в своей телеграмме президент отметил, что этот знаменательный день символизирует единство бельгийского народа, отражает богатую историю страны и ее неизменную приверженность суверенитету и демократическим ценностям.

В продолжении глава государства пожелал королю Филиппу успехов в его деятельности, а народу Бельгии – процветания и благополучия.

Днем ранее, 20 июля, Токаев направил телеграмму соболезнования генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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