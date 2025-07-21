Токаев направил телеграмму королю Бельгии

Сегодня, 21 июля 2025 года, в пресс-службе Акорды заявили о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Филиппа с Национальным днем Бельгии, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в своей телеграмме президент отметил, что этот знаменательный день символизирует единство бельгийского народа, отражает богатую историю страны и ее неизменную приверженность суверенитету и демократическим ценностям.

В продолжении глава государства пожелал королю Филиппу успехов в его деятельности, а народу Бельгии – процветания и благополучия.

Днем ранее, 20 июля, Токаев направил телеграмму соболезнования генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу.