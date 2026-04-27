Токаев назвал ЮАР важным партнером Казахстана

Президент Казахстана направил телеграмму поздравления президенту Южно-Африканской Республики. Касым-Жомарт Токаев поздравил Сирила Рамафосу и его соотечественников с национальным праздником – Днем свободы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 27 апреля 2026 года, глава государства отметил, что ЮАР является одним из надежных и важных партнеров Казахстана на африканском континенте.

Он также выразил уверенность в том, что общими усилиями сотрудничество, основанное на узах традиционной дружбы и взаимопонимании, будет и впредь развиваться во благо народов двух стран.

Кроме того, Токаев пожелал Сирилу Рамафосе успехов в его ответственной деятельности, а народу Южно-Африканской Республики – благополучия и процветания.

