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События

Токаев поздравил президента ЮАР с национальным праздником – Днем свободы

президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, , фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 09:31 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту ЮАР Сирилу Рамафосу, сообщает Zakon.kz.

Токаев поздравил лидера Южно-Африканской Республики и его соотечественников с национальным праздником – Днем свободы.

"Президент отметил, что сегодня ЮАР, добившаяся успехов в политическом и социально-экономическом развитии, является активным членом международного сообщества. Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества", – говорится в официальном сообщении Акорды.

Также глава государства пожелал президенту Сирилу Рамафосе успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Южно-Африканской Республики – благополучия и процветания.

Ранее Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану и его соотечественникам в связи с гибелью людей и многочисленными пострадавшими в результате взрыва в морском порту "Шахид Раджаи" города Бендер-Аббас.

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Андрей Дюсупов
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