Токаев поздравил президента ЮАР с национальным праздником – Днем свободы

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту ЮАР Сирилу Рамафосу, сообщает Zakon.kz.

Токаев поздравил лидера Южно-Африканской Республики и его соотечественников с национальным праздником – Днем свободы.

"Президент отметил, что сегодня ЮАР, добившаяся успехов в политическом и социально-экономическом развитии, является активным членом международного сообщества. Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества", – говорится в официальном сообщении Акорды.

Также глава государства пожелал президенту Сирилу Рамафосе успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Южно-Африканской Республики – благополучия и процветания.

Ранее Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану и его соотечественникам в связи с гибелью людей и многочисленными пострадавшими в результате взрыва в морском порту "Шахид Раджаи" города Бендер-Аббас.