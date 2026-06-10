Токаев направил телеграмму президенту Португалии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Антониу Жозе Мартинша Сегуру и его соотечественников с национальным праздником – Днем Португалии, сообщает Zakon.kz.

10 июня 2026 года в пресс-службе Акорды уточнили, что глава РК в телеграмме подчеркнул, что избрание Португалии непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы в преддверии этого знаменательного праздника является свидетельством высокого международного доверия и признания важной роли страны в укреплении глобального мира и безопасности.

Глава государства также выразил уверенность в том, что многогранное взаимодействие между странами будет и впредь развиваться во благо двух народов.

Далее Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Португалии успехов в его ответственной деятельности, а народу его страны – благополучия и процветания.

День Португалии (официальное название: "День Португалии, Камоэнса и португальских сообществ") – это главный национальный праздник страны, который ежегодно отмечается 10 июня. Эта дата посвящена памяти о жизни и смерти великого португальского поэта Луиша де Камоэнса, автора национальной эпической поэмы "Лузиады". В этот день по всей стране проходят торжественные церемонии, вручение государственных наград и военные парады.

Днем ранее, 9 июня, Токаев поздравлял Абдаллу II бен аль-Хусейна и его соотечественников с государственным праздником Иордании – Днем восшествия на престол короля.