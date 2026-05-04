Токаев провел переговоры с лидерами глобальной IT-индустрии и вручил орден главе Presight AI

Сегодня, 4 мая 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после второго заседания Совета по развитию ИИ провел ряд важных встреч, сообщает Zakon.kz.

Так, глава государства принял генерального директора Sinovation Ventures и 01ai Ли Кай Фу. В ходе беседы Токаев отметил его значительный вклад в развитие сферы высоких технологий в Казахстане.

Как известно, бизнесмен участвует в работе Совета по развитию искусственного интеллекта и является внештатным советником главы государства.

Президент подтвердил приверженность Казахстана формированию эффективного и ориентированного на практические результаты партнерства в области искусственного интеллекта.

Также в этом контексте была подчеркнута заинтересованность в расширении сотрудничества с 01.AI и Sinovation Ventures в ряде областей. В частности, перспективными представляются образовательные инициативы и проекты, направленные на локализацию передовых компетенций и формирование устойчивой технологической экосистемы в Казахстане.

В заключительной части встречи собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества и реализации совместных инициатив.

Далее Токаев принял исполнительного вице-президента Dubai World Trade Center Трикси Лохмирманд. Основной темой их встречи стало развитие цифровой экономики Казахстана и расширение сотрудничества в рамках международных технологических платформ.

Президент подчеркнул, что Казахстан ставит перед собой амбициозную задачу – в течение трех лет трансформироваться полностью в цифровое государство.

Кроме того, глава государства высоко оценил роль Трикси Лохмирманд в международном продвижении GITEX AI Central Asia & Caucasus. В свою очередь исполнительный вице-президент Dubai World Trade Center отметила, что данная площадка способствует объединению ключевых участников технологического рынка и формированию новых партнерств.

Собеседники обсудили перспективы превращения GITEX AI Central Asia & Caucasus в устойчивую ежегодную платформу для Центральной Азии, а также рассмотрели возможность проведения в Казахстане других региональных мероприятий.

Также глава государства принял председателя правления Presight AI Томаса Прамотедхама. Приветствуя собеседника, президент отметил высокий уровень сотрудничества с Presight AI и выразил признательность компании за практический вклад в развитие решений в области искусственного интеллекта в Казахстане.

В свою очередь Томас Прамотедхам проинформировал Токаева о заинтересованности его компании в участии в проекте "Долина ЦОДов", направленном на формирование специализированной экосистемы для развития инфраструктуры искусственного интеллекта, вычислительных мощностей и цифровых сервисов.

Отдельное внимание было уделено инициативе Smart City. Глава государства подчеркнул, что ранее представленный компанией проект, который уже запущен в Астане, способствует повышению уровня безопасности и качества жизни населения. В этой связи отмечен интерес к реализации аналогичного решения в Алматы.

"В знак признания личного вклада Томаса Прамотедхама в реализацию проекта Smart City и развитие двустороннего сотрудничества президент вручил ему орден "Достық" II степени", – добавили в пресс-службе Акорды.

Материал по теме Токаев обозначил ИИ как ключевое стратегическое направление развития Казахстана

Ранее Токаев на заседании высказывался о цифровом тенге и безналичных платежах. Об этом читайте тут.