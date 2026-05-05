Стало известно, чем будет заниматься экс-глава Администрации президента РК

Сегодня, 5 мая 2026 года, Айбек Дадебай указом президента Касым-Жомарта Токаева был освобожден от должности руководителя Администрации президента РК. Позднее стали известны его дальнейшие планы, сообщает Zakon.kz.

В опубликованном указе отмечалось, что Дадебай освобожден в связи с переходом на другую работу.

Теперь же советник – пресс-секретарь президента Айбек Смадияров разместил в своем Telegram-канале заявление, в котором указал, что Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность Айбеку Дадебаю, дав высокую оценку его деятельности на посту руководителя Администрации президента.

Также он уточнил, что в стране предстоит масштабная политическая кампания:

"В этот ответственный момент по личному поручению главы государства Айбек Аркабайулы будет заниматься общественно-политической работой".

Новым руководителем Администрации президента назначен Роман Скляр.